Vụ bé sơ sinh bị đâm vào đầu: Sẽ chỉ định luật sư cho bà Vân

Về vấn đề này, Đại tá Phạm Văn Ngân – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Đây là vụ án nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng bị khởi tố về hành vi giết người. Do đó, khi bị can chưa có yêu cầu luật sư thì phía cơ quan điều tra sẽ có văn bản gửi Đoàn Luật sư tỉnh để yêu cầu chỉ định luật sư tham gia vụ án nhằm đảm bảo quyền lợi cho bị can”.

Luật sư Trần Bá Tước – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long cũng cho biết: “Đoàn luật sư đã nhận được công văn của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị cử luật sư tham gia vụ án. Đoàn sẽ xem xét để cử luật sư theo yêu cầu của cơ quan điều tra”.



Cơ quan điều tra công bố các quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bị can Vân. Ảnh: GIA TUỆ. Về việc bà Vân có dấu hiệu hay bị bệnh tâm thần hay không hiện chưa có kết quả.Theo Đại tá Ngân: “Bước đầu kết quả từ phía BV đưa ra chỉ là qua hội chẩn và đưa ra kết luận chẩn đoán ban đầu. Đây chưa phải là căn cứ pháp lý. Trong quá trình điều tra khi cần thiết cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can và khi đó sẽ đưa đi giám định tại BV Tâm thần trung ương 2”.

Trước đó, chiều 11-8, trao đổi với PV báo Pháp luật TP.HCM, BS.CKII Nguyễn Thành Nhôm – Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh tỉnh Vĩnh Long cho biết, về mặt chuyên môn tình hình sức khỏe của bà Vân hiện chưa rõ ràng. Tuy nhiên, theo quy trình tố tụng sau này, việc giám định, chẩn đoán từ BV Tâm thần TW 2 sẽ đảm bảo xác định rõ tình trạng của đương sự và điều này thuộc thẩm quyền của công an.

Cũng theo BS Nhôm, sau khi trao đổi với phía Công an được biết trong quá trình điều tra và qua làm việc, bà Vân tỉnh táo, trả lời rõ ràng mọi vấn đề. Việc giám định khi cần thiết sẽ trưng cầu và đưa đi giám định tại BV Tâm thần TW 2 ở Đồng Nai.