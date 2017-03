Vụ 'bị lừa sang Campuchia đòi tiền chuộc': Có đối tượng ở Việt Nam cấu kết

Thông tin này được Đại tá Phạm Văn Ngân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết tại buổi họp báo diễn ra chiều 15-1 tại UBND tỉnh Vĩnh Long. “Vụ việc hai nam sinh học lớp 12 ở TP Vĩnh Long bị lừa đưa sang Campuchia để đòi tiền chuộc là có thật. Hiện nay hai nam sinh đã trở về nhà và dù đây là vụ việc xảy ra ở Campuchia nhưng phía công an tỉnh đã xác định được một số đối tượng ở Việt Nam có liên quan đến vụ việc này. Chúng tôi đang mở rộng điều tra và kết quả cụ thể khi làm rõ sẽ thông tin thêm với báo chí” - Đại tá Phạm Văn Ngân nói.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, khoảng 9 giờ 30 sáng 20-12-2015, NTĐ (SN 1997) và THL (SN 1997) - cùng ngụ TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) xin gia đình đi TP.HCM để tìm việc làm do trước đó cả hai đã lên Zalo làm quen với một số bạn bè ở TP.HCM. Đến 15 giờ 30 chiều 20-12-2015, gia đình gọi điện thoại thì được các em cho biết xe khách đang đi vào đường cao tốc. Tuy nhiên ngay sau đó gia đình hai em lại nhận được cuộc gọi có mã vùng điện thoại Campuchia, đầu dây bên kia thông báo Đ. và L. qua Campuchia đánh bài thua, mỗi em nợ 8.000 USD nên gia đình phải mang tiền sang chuộc về, nếu không sẽ bán sang Trung Quốc để lấy nội tạng. Thông tin này ngay sau đó được báo đến Công an tỉnh Vĩnh Long.

“Khi nhận thông tin, chúng tôi triển khai lực lượng vào cuộc, đồng thời cử lực lượng phối hợp với công an các tỉnh Long An và Tây Ninh cùng tham gia. Bước đầu chúng tôi đánh giá thông tin Đ. và L. qua Campuchia đánh bài rồi thua và nợ tiền là khó có khả năng xảy ra vì cùng thời gian rất ngắn, nên từ đó chúng tôi xác định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Ban đầu các đối tượng đòi mỗi gia đình đem 8.000 USD, sau đó hạ xuống một em là 4.000 USD, em còn lại 4.500 USD với điều kiện phải mang tiền sang tận Campuchia và sau khi nhận tiền xong mới thả người về”. Cũng theo Đại tá Phạm Văn Ngân, phía công an tỉnh tính toán phương án “câu giữ” để qua trung gian khi đối tượng đưa người về trả sẽ bắt, trong lúc đó gia đình các em nóng lòng nên xin tự chuộc con em về.

“Để đảm bảo an toàn tính mạng các em, phía công an phải đồng ý do đó kế hoạch câu giữ không thành. Phía gia đình qua cửa khẩu ở Tây Ninh để giao tiền. Bước đầu các em cho biết khi từ Vĩnh Long lên tới Bến xe Miền Tây thì có hai thanh niên ra đón và cho biết nhận vào làm cửa hàng điện thoại, sau đó lấy lý do công việc sẽ phải đi giao hàng ở các tuyến đường nên chở đi cho biết đường sá và từ đó chở thẳng qua Campuchia” - Đại tá Ngân cho biết thêm.