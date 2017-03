Vụ bí thư và chủ tịch HĐND Yên Bái bị bắn: Vì sao không khởi tố?

Chiều 18-8, tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, cho biết cơ quan chức năng sẽ không khởi tố vụ trọng án xảy ra vào sáng cùng ngày tại Văn phòng Tỉnh ủy, khiến hai lãnh đạo tỉnh là Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn, bị bắn chết.

Lý do là bởi nghi phạm chính Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đã tử vong. Theo ông Chiêu, theo Luật Tố tụng hình sự, do nghi phạm đã chết nên không thể khởi tố vụ án, không thể khởi tố bị can.

Thông tin về khẩu súng mà ông Minh gây án, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu khẳng định vũ khí này trang bị đúng họ tên, số súng, vẫn còn giấy phép sử dụng. "Chắc chắn vì con người quá quen cho nên anh em không kiểm tra những thứ mang theo trong người, trong cặp", ông Chiêu nói.



Nghi phạm Đỗ Cường Minh đã tử vong nên cơ quan chức năng sẽ không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can.

Cũng tại cuộc họp báo, bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, cho biết ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn đều đã qua đời lúc 13 giờ 03 phút.