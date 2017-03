Vụ "bị tội vì can ngăn bạn bè không quyết liệt": Bị can đã được tại ngoại

Theo ông Liêm, vì xét thấy hành vi của bị cáo không nguy hiểm cho xã hội và được gia đình làm đơn bảo lãnh nên không cần thiết phải tạm giam nữa.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, gia đình bị can Điểu Thành đã gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan tố tụng về việc Thành bị giam oan vì Thành nhiều lần can ngăn các bị can khác không cướp tài sản nhưng vẫn bị truy tố. Tại phiên sơ thẩm, tòa trả hồ sơ cho VKS cùng cấp vì chứng cứ buộc tội Thành là đồng phạm cướp tài sản chưa thuyết phục. Sau đó VKS huyện đã tạm giam Thành để điều tra.

N.ĐỨC