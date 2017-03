Vụ cán bộ BIDV nhận tiền: Tranh cãi về tội danh

Tình tiết vụ án Theo hồ sơ, khi làm giám đốc BIDV Hải Phòng, Dũng đã giải quyết cho Công ty Cổ phần Dệt may xuất khẩu Hải Phòng và Công ty TNHH VK Hải Phòng (đều do ông Hoàng Văn Khánh làm tổng giám đốc) vay tổng cộng gần 45 tỉ đồng. Tiền cho vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp là kho bãi container và tài sản trên đất tại khu vực Đầm Mắm (Hải Phòng). Sau đó ông Khánh quyết định bán khối tài sản thế chấp trên cho Công ty Cổ phần Dầu khí Anpha Hải Phòng (Dũng nắm 20% cổ phần trong công ty này) với giá 57 tỉ đồng. Việc này đã được chấp thuận trong một cuộc họp lãnh đạo chủ chốt của BIDV Hải Phòng, có sự tham dự của Dũng (đã lên làm phó tổng giám đốc BIDV Việt Nam, phụ trách theo dõi, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của BIDV Hải Phòng). Trong khi giải ngân số tiền bán tài sản của Công ty VK, Dũng đã nhiều lần yêu cầu ông Khánh phải chi tiền, tổng cộng 4 tỉ đồng. Khi ông Khánh đến nhờ Dũng chỉ đạo BIDV Hải Phòng giải ngân số tiền còn lại, Dũng yêu cầu ông phải chi tiếp 1 tỉ đồng nữa mới chịu làm. Đầu tháng 2-2010, đang trực tiếp nhận 1 tỉ đồng từ ông Khánh tại một quán phở ở Hà Nội, Dũng đã bị công an bắt quả tang. Với tội nhận hối lộ, Dũng có thể đối mặt với án tử hình. Nhưng ở tội danh mới là lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, khung hình phạt tối đa chỉ tới mức tù chung thân.