Vụ cản trở thi công ở Vĩnh Long: Họp dân bất thành

Đồng thời để ghi nhận ý kiến phản hồi từ các hộ dân có liên quan và người dân trong khu vực. Buổi họp dân diễn ra được khoảng 70 phút thì phải giải tán vì người dân bỏ ra về để phản ứng việc những người chủ trì buổi họp không cho họ chiếu lại video clip mà họ đã quay (cảnh cản trở thi công xảy ra ngày 20-9).

Sau khi nghe báo cáo lại quá trình xác minh, giải quyết vụ việc của cán bộ xã, huyện; đồng thời xem video clip tổng hợp từ nhiều nguồn do tổ công tác của Công an tỉnh Vĩnh Long thực hiện, những người dân có liên quan đã phản ứng quyết liệt và cho rằng hình ảnh này chỉ phản ánh một chiều, có lợi cho cơ quan chức năng. Từ đó, người dân đề nghị cho họ chiếu lại video clip mà họ đã quay nhưng đã bị từ chối.

Công trình mở rộng đường liên xã Mỹ Hòa là công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm. Có 276 hộ dân đồng ý hiến đất, 14 người còn lại (gần 5.000 m2) yêu cầu bồi thường. Ngày 20-9, xã Mỹ Hòa tiến hành bảo vệ thi công thì xảy ra xung đột với bốn hộ dân. Hậu quả, ba người dân bị thương do trúng đạn cao su của một công an viên và một công an viên bị thương. Hiện vụ việc xô xát trên đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ.

GIA TUỆ