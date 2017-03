Vụ cảnh sát khống chế cán bộ kiểm lâm: Phát hiện hai cục tiền giấu tại chậu cây cảnh

Xác nhận với Vietnam+ ngày 2-8, ông Lê Quốc Việt, Chi cục Phó Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa cho biết rạng sáng cùng ngày, Cục cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về tham nhũng (C48-Bộ Công an) đã bắt giữ ông Lê Đức Hải, đang công tác tại Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 về hành vi nhận hối lộ.

Trước đó, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 nhận được tin báo qua điện thoại có xe ôtô 37C-06012 vận chuyển gỗ quý hiếm trái phép từ Nghệ An qua Thanh Hóa trên tuyến Quốc lộ 1A. Ông Lê Đức Hải được giao làm Tổ trưởng theo dõi thông tin về chiếc xe ôtô này.

Đến 9 giờ 30 phút ngày 1/8, Tổ công tác do ông Hải làm Tổ trưởng phát hiện và yêu cầu kiểm tra xe ôtô 37C-06012 tại khu vực cầu sông Lý (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).



Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có chở gỗ xẻ Giáng Hương thuộc nhóm 1 không có thủ tục vận chuyển. Tổ công tác đã yêu cầu đưa phương tiện và số gỗ kể trên về trụ sở Đội kiểm lâm cơ động số và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 để kiểm tra cụ thể.



Tại trụ sở làm việc, ông Lê Đức Hải đã báo cáo vụ việc với ông Lê Văn Hải (Đội phó Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1). Cùng lúc báo cáo vụ việc, ông Nguyên (người tự xưng là chủ lô hàng kể trên) vào theo, đề nghị xử phạt hành chính và ủy quyền cho ông Lê Đức Hải được nộp thay tiền phạt. Tại đây, lực lượng công an C48 đã ập vào bắt giữ ông Lê Đức Hải.



Đến 1 giờ sáng ngày 2/8, Tổ cảnh sát C48 phối hợp với công an phường Hàm Rồng, cảnh sát 113 thành phố Thanh Hóa mới tiến hành xong việc lập biên bản bắt giữ ông Lê Đức Hải.



Qua kiểm tra tủ cá nhân của ông Hải, lực lượng chức năng thu giữ 10 triệu đồng tiền mặt loại mệnh giá 500.000 đồng; phát hiện 2 cục tiền (chưa xác định được số tiền của ai và tổng số tiền) được giấu tại chậu cây cảnh nằm phía ngoài phòng Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy số 1 ở tầng 2.



Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra, niêm phong, thu giữ toàn bộ hồ sơ xử lý vi phạm hành chính lưu tại Phòng xử lý của Đội kiểm lâm cơ động số 1 từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/7/2014.



Đến 8 giờ sáng 2/8, lực lượng cảnh sát C48 phối hợp với công an tỉnh yêu cầu các kiểm lâm viên trong Tổ công tác do ông Lê Đức Hải làm Tổ trưởng và cùng ông Lê Văn Hải, Đội phó Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 đến công an tỉnh Thanh Hóa làm việc.



Riêng ông Lê Đức Hải cùng số tiền thu giữ được và toàn bộ hồ sơ niêm phong trước đó đã được đưa về Hà Nội để phục vụ điều tra.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, khoảng 18h ngày 1-8, Cơ quan CSĐT tội phạm về tham nhũng – Bộ Công an đã ập vào bắt quả tang một số kiểm lâm viên Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 vì nghi ngờ có hành vi đưa và nhận hối lộ xảy ra tại đây.



Hàng chục cảnh sát bao vây Đội kiểm lâm cơ động số 1. Ảnh: HOÀNG SA

Vào khoảng thời gian trên, nhiều người dân chứng kiến cho hay, trước khi cảnh sát ập vào Đội kiểm lâm cơ động số 1, các anh đã hóa trang làm dân thường. Khi ập vào họ đã sử dụng súng để khống chế các kiểm lâm viên. Một số kiểm lâm đã cố gắng tháo chạy lên tầng 2 nhưng đều bị công an dùng còng số 8 khóa tay lại.

Vụ việc khiến nhiều người hiếu kỳ đứng xem. Ảnh: laodong



Ngay sau đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động hàng chục cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, cảnh sát kinh tế đến bao vây bảo vệ hiện trường, đồng thời để tránh tình trạng mất an ninh xảy ra khi người dân quá khích.

Quá trình giải quyết vụ việc từ 18h kéo dài đến khoảng 1h đêm ngày 2-8 mới kết thúc.

PV