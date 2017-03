Vụ cao ốc 20 tầng xây sai phép: Phạt 70 triệu đồng rồi xem xét tiếp

Như báo chí đưa tin, quận 1 giải thích lý do phải phạt 1 tỉ đồng là do chủ đầu tư tiếp tục thi công sau khi bị đình chỉ xây dựng là tình tiết tăng nặng theo Nghị định 23/2009. Thanh tra xây dựng quận 1 đã quay phim, chụp ảnh cảnh 29 công nhân đang ở công trường để thi công các hạng mục như xây tô, đóng trần, lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió mặc dù trước đó công trình đã bị đình chỉ xây dựng do xây sai phép.

Dư luận đã đặt câu hỏi vì sao Sở Xây dựng không xử theo hồ sơ của quận mà đi kiểm tra lại để ghi nhận công trình đã ngừng thi công và theo giải trình của chủ đầu tư và tại sao lại có chênh lệch mức đề xuất phạt giữa Sở Xây dựng và quận 1?

Ông Phan Đức Nhạn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP, cho biết Sở đề xuất mức phạt 70 triệu đồng là căn cứ theo Nghị định 23/2009 đối với hành vi xây sai thiết kế. Việc Thanh tra xây dựng của Sở đi kiểm tra thực tế sau khi quận đã báo cáo là điều bình thường.

Về “tình tiết tăng nặng”, ông Nhạn cho biết Sở vẫn sẽ tiếp tục xem xét các chứng cứ của quận chứ không phủ nhận nhưng để đánh giá có đúng là tình tiết tăng nặng hay không thì phải phân biệt việc tiếp tục xây dựng nhằm động cơ nào. Đó là cố ý hoàn thiện công trình để “tháo chạy”, đặt sự việc vào sự đã rồi hay chỉ là gia cố cho đảm bảo an toàn... “Đình chỉ thi công không có nghĩa là dừng lại tất cả động thái tại công trình. Giả sử bức tường đang xây dang dở có nguy cơ đổ sập nên chủ đầu tư xây tiếp một ít để đấu nối các phần xung quanh nhằm đảm bảo an toàn thì không xem là cố ý tiếp tục thi công trái phép” - ông Nhạn nói.

