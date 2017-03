Vụ cắt tóc, lột quần tình địch: Khởi tố vợ, kỷ luật chồng

Nguồn tin từ Công an TP Hà Tĩnh cho hay, sau 3 ngày bị tạm giữ, đến chiều ngày 6/2, đối tượng Nguyễn Thị Thuỷ đã chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thuỷ khai nhận, do bức xúc với chồng là ông Nguyễn Văn Thuận (cán bộ phụ trách văn hóa xã) ngoại tình với chị Nguyễn Thị D, (trú cùng xã Thạch Trung) gần một năm qua, nên Thủy đã gọi thêm người tổ chức đánh ghen, cắt tóc, giẫm đạp rồi lột quần áo, chà quả ngứa lên khắp người chị Dung trong tối ngày 2/2.

Nguyễn Thị Thủy đã thừa nhận hành vi làm nhục, cắt tóc, lột quần chị D

Xét đề nghị khởi tố vụ án của người bị hại cũng như tính chất nghiêm trọng của vụ việc Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thủy. Bị can Thủy được phép tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra vụ án. Ngoài ra, thời gian tới Công an TP Hà Tĩnh sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của những đối tượng liên quan.

Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ đánh ghen kinh hoàng này, Chủ tịch UBND xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) Nguyễn Đình Tuấn xác nhận, sẽ thuyên chuyển công tác đối với ông Nguyễn Văn Thuận (chồng bị can Thủy), tác nhân gây ra vụ việc nêu trên. “Trước mắt, trong phiên họp vào ngày 8/2, chúng tôi sẽ họp bàn không giao cho ông Thuận phụ trách mảng văn hoá xã nữa mà sẽ bố trí công việc khác”.

Ông Tuấn cũng cho biết, chắc chắn ông Thuận sẽ bị xử lý kỷ luật, vì đây không phải lần đầu vị cán bộ văn hóa xã này vi phạm. “Từ hơn 1 năm nay, ông Thuận bắt đầu có quan hệ ngoài vợ chồng với chị Nguyễn Thị D. Nhiều lần ông Thuận đã đến nhà chửi bới, phá phách rồi đánh đập chị D. Chị D. đã viết đơn tố cáo đối với chúng tôi. UBND xã đã nhiều lần họp kiểm điểm ông Thuận, những lần như thế, ông Thuận đều hứa trước tập thể sẽ không tái diễn nhưng đâu lại vào đó. Lần này Thường vụ xã chúng tôi đề nghị UBND thành phố có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Thuận” - ông Tuấn nói.

Theo Văn Dũng (Dân trí)