Vụ ‘chặt cây xanh ở Hà Nội’: Thanh tra toàn diện truy tìm địa chỉ trách nhiệm

Ai tài trợ trồng cây vàng tâm trên đường Nguyễn Chí Thanh? Liên quan đến loại cây trồng mới trên phố Nguyễn Chí Thanh, theo thông tin chúng tôi có được là do Công an TP Hà Nội và Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tài trợ. Cụ thể, vào ngày 14-2-2015, Công an TP Hà Nội đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị cùng VPBank được cải tạo, di chuyển toàn bộ số cây xanh hai bên đường Nguyễn Chí Thanh để trồng thay thế bằng cây vàng tâm. Thời gian trồng vào đầu năm Ất Mùi, bắt đầu từ ngày 15-1 âm lịch, hoàn thành trong 40 ngày và sẽ bàn giao cho thành phố sau khi chăm sóc cây sống. Sau đó, ngày 3-3-2015, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã có văn bản chấp thuận về chủ trương đề nghị của Công an TP Hà Nội. Đồng thời yêu cầu Công an TP cùng với VPBank phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội thực hiện việc thay thế cây xanh trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh bằng cây vàng tâm đồng nhất toàn tuyến đảm bảo tiêu chuẩn kích cỡ theo quy định, hình dáng đẹp, kinh phí thực hiện theo phương thức xã hội hóa, không sử dụng vốn ngân sách, bàn giao lại cho thành phố quản lý sau khi hoàn thành trồng và chăm sóc bảo đảm theo yêu cầu. Về loại cây vàng tâm, trước các ý kiến chuyên gia cho rằng một số cây trồng trên phố Nguyễn Chí Thanh là cây gỗ mỡ, không phải cây vàng tâm, trả lời trên TTO (ngày 25-3) , ông Trần Tuấn Việt - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và tiếp thị Ngân hàng VPBank khẳng định ngân hàng chỉ là nhà tài trợ chứ không biết gì về việc trồng cây. Trong khi đó ông Đỗ Ngọc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội, cho hay công ty chỉ được giao nhiệm vụ chặt hạ và di chuyển cây xanh trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, còn lại việc trồng và mua cây là nhà tài trợ làm. Trong văn bản trả lời báo chí ngày 25-3, Sở Xây dựng TP Hà Nội lại khẳng định tuyến đường Nguyễn Chí Thanh được trồng bằng cây vàng tâm, đây là cây có giá trị, nằm trong sách đỏ, cần phải bảo tồn và phát triển. Văn bản này còn mô tả rất chi tiết: Cây cao trung bình 25-30 m, đường kính thân cây 70-80 cm. Vỏ cây có màu xám trắng, thịt vàng nhạt, dày khoảng 1 cm. Cành non, lá non có lông tơ màu nâu. Lá chất da, dày, hình mác bầu dục dài, dày 5-17 cm, rộng 1,5 - 6,5 cm, đầu nhọn, gốc hình nêm, mép lá nguyên, cuống lá 1,4 cm, màu nâu đỏ. Hoa lưỡng tính, mọc đơn độc ở đầu cành. Cuống hoa dài 1-2 cm, bao hoa màu trắng. Trên thực tế cây vàng tâm đã được trồng xanh tươi ở một vài nơi trên đường phố Hà Nội.