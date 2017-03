Vụ “Chặt hạ cây xanh Hà Nội”: Công khai danh tính cán bộ bị đình chỉ công tác

Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, chiều nay (25-3), Thanh tra TP Hà Nội sẽ công bố quyết định thanh tra toàn diện vụ chặt hạ cây xanh trên địa bàn TP Hà Nội thời gian qua theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trong cuộc họp sáng 22-3. Trước đó, ngày 23-3, UBND TP Hà Nội đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện đề án thay thế, cải tạo cây xanh trên địa bàn thời gian qua.

Chiều 24-3, tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Phan Đăng Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cho biết: Đoàn thanh tra sẽ trả lời rõ các câu hỏi mà dư luận quan tâm, mà đến thời điểm này vẫn chưa có câu trả lời như: Số gỗ sau chặt hạ cây xanh đang ở đâu? Cây mới trồng tại đường Nguyễn Chí Thanh là gỗ mỡ hay vàng tâm? Có lợi ích nhóm trong việc thay thế, cải tạo cây xanh hay không? Sai ở đâu? Ai chịu trách nhiệm?...





Ông Phan Đăng Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đang trả lời báo chí tại cuộc họp báo chiều 24-3. Ảnh: TRỌNG PHÚ

“Bước đầu Thành ủy Hà Nội nhận định việc thay thế, cải tạo cây xanh gây bức xúc chủ yếu là do khâu tổ chức thực hiện, triển khai vội vàng, không đo lường được tình cảm, sự quan tâm của người dân… ” - ông Long nói.

Cùng chiều qua, Sở Xây dựng đã công khai danh tính ba cán bộ bị tạm đình chỉ công tác do liên quan đến việc thay thế, cải tạo cây xanh trên địa bàn, gồm các ông: Trần Trọng Hiếu, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng môi trường và công trình ngầm; ông Trịnh Văn Lý, Phó Trưởng phòng Quản lý hạ tầng môi trường và công trình ngầm; ông Lê Trung Ngọc, cán bộ Phòng Quản lý hạ tầng môi trường và công trình ngầm.Việc đình chỉ này để các cán bộ trên thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc cải tạo, thay thế cây xanh đô thị tại một số tuyến phố trên địa bàn.

l Cùng ngày, trao đổi với chúng tôi về việc chặt hàng cây to trên đường Trần Phú - Nguyễn Trãi, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường Mai Thanh Dung cho biết: Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông chúng tôi đã thẩm định cách đây vài năm. Theo phương án trước đây, không có việc chặt cả hàng cây to trên đường Nguyễn Trãi - Trần Phú. Thường nếu có thì người ta đã chặt cây ngay từ đầu để tạo hành lang thi công.

“Theo quy định, khi có gì thay đổi về báo cáo ĐTM thì phải báo cáo cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo ĐTM để cơ quan này có ý kiến. Nếu việc chặt cây gắn với dự án thì việc này phải báo cáo với cơ quan đã phê duyệt ĐTM” - ông Dung nói. Tuy nhiên, theo ông Dung, đơn vị này đã không hề nhận được báo cáo bổ sung này. “Có thể người ta lại lợi dụng việc làm đường sắt trên cao để chặt cây. Trong báo cáo ĐTM không có việc chặt cả hàng cây xanh trên đường Nguyễn Trãi - Trần Phú, nếu vin vào dự án này để chặt bỏ cả hàng cây này là sai” - ông Dung nói.

Ông Dung cho rằng: “Trong việc chặt cây này là “có chuyện” khi gần đây có thông tin là chặt mỗi cây chi phí nhiều chục triệu đồng, chưa tính đến tiền gỗ thu được. Qua đó thấy rằng chắc chắn có việc lạm dụng việc chỉnh trang cây xanh để phá môi trường, phá cây xanh”.

“Một tuyến đường cần có hành lang an toàn, nhất là đường sắt trên cao. Tuy nhiên, nếu hàng cây nằm ngoài hành lang an toàn thì không có lý do gì để chặt. Để bảo vệ hành lang an toàn thì người ta có thể hạ thấp chiều cao của cây nếu thấy cần thiết. Đó là một giải pháp. Trong nhiều dự án làm đường, làm đô thị nếu nơi thực hiện dự án đã có cây xanh, người ta thường hạn chế tối đa việc chặt cây” - ông Dung nói.