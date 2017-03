Vụ “Cháy chợ Quy Nhơn”: Ai sẽ phải bồi thường cho tiểu thương?

UBND TP Quy Nhơn sẽ phải bồi thường? Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm lần đầu, các tiểu thương cho rằng theo hợp đồng ký kết giữa ban quản lý chợ và tiểu thương thì bị đơn dân sự trong vụ án phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại chính là ban quản lý chợ. Tuy nhiên, ban quản lý chợ là một pháp nhân, do UBND TP Quy Nhơn thành lập nên UBND TP Quy Nhơn cũng phải có trách nhiệm. Đề nghị này không được tòa chấp nhận. Hiện nay, sau khi xem xét vụ án, các cơ quan tố tụng ở Bình Định có hai luồng ý kiến. Ý kiến thứ nhất bảo các bị cáo nguyên là thành viên Ban Quản lý chợ Lớn Quy Nhơn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, do giá trị thiệt hại quá lớn nên nếu buộc các bị cáo trên bồi thường thì họ cũng không thể nào có khả năng thực hiện nên sẽ xem xét giảm trong khả năng của họ. Ý kiến thứ hai cho rằng UBND TP Quy Nhơn là chủ đầu tư chợ Lớn Quy Nhơn nên phải có trách nhiệm đối với các khách hàng của mình (tức các tiểu thương) trong vụ cháy chợ này. Hay lính cứu hỏa? Qua trao đổi với các chuyên gia pháp lý, nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh ở đây có đến 6/7 bị cáo nguyên là cán bộ của ban quản lý chợ bị kết án vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về PCCC. Như vậy trước mắt, ban quản lý chợ phải đứng ra “gánh” trách nhiệm dân sự thay cho sáu bị cáo này. Khi đó, với tư cách quản lý chung, UBND TP Quy Nhơn cũng phải có trách nhiệm. Mặt khác theo hồ sơ, lực lượng cảnh sát PCCC của tỉnh có giữ một chìa khóa hầm chứa nước cứu hỏa trong khu vực chợ nhưng “để quên” nên mở không ra. Đồng thời, khi đến hiện trường, họ rất lúng túng nên thực hiện nhiệm vụ không hiệu quả. Do vậy cũng cần phải làm rõ trách nhiệm dân sự của lực lượng PCCC. Chẳng hạn, nếu họ làm đúng điều lệ, đúng chức trách, chữa cháy kịp thời, bài bản... thì có ngăn được ngọn lửa không, cứu được bao nhiêu sạp... Còn họ lúng túng, chữa cháy không hiệu quả thì phần thiệt hại họ gây ra là bao nhiêu. Một thẩm phán TAND TP.HCM cho hay lâu nay người ta thường không chú ý đến trách nhiệm bồi thường của “lính cứu hỏa”. Ở đây, rõ ràng sự ứng cứu chậm chạp, vô vọng của “lính cứu hỏa” đã làm tình hình trầm trọng thêm nên họ cũng phải có trách nhiệm...