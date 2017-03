Vụ cháy chợ Vinh gây thiệt hại 10 tỷ đồng

Liên quan đến công tác điều tra vụ cháy, Thượng tá Trần Sỹ Phàng, Phó trưởng Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết: “Hiện tại vụ cháy chợ Vinh vẫn đang tích cực điều tra làm rõ. Hôm qua, Viện khoa học Hình sự - Bộ Công an đã có một ngày làm việc để lấy mẫu vụ cháy chợ Vinh, phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy”.



Trong một diễn biến có liên quan, sáng 22/6, nguồn tin từ Công an TP. Vinh cho hay, cơ quan này đã bắt 1 đối tượng lợi dụng cháy chợ để “hôi của”.







Hiện trường đám cháy sáng 22/6, nhiều tiểu thương

đang vật lộn giữa đống hoang tàn, đổ nát.

Hiện trường đám cháy sáng 22/6, nhiều tiểu thươngđang vật lộn giữa đống hoang tàn, đổ nát.



Khu vực bị cháy

Khu vực bị cháy

Theo Quốc Huy ( VNN)



Đối tượng bị bắt giữ là Trần Hưng Trung (SN 1984, trú tại khối Yên Cư, phường Vinh Tân). Khi thấy cảnh hoảng loạn trong lúc dập tắt đám cháy, y đã trà trộn vào “hôi của”.Trong vụ hoả hoạn, hàng chục xe chữa cháy đã được huy động để dập lửa. Sau 4 giờ, đám cháy đã được khống chế. Để động viên lực lượng PCCC, Công an tỉnh Nghệ An đã trao 30 triệu đồng cho lực lượng cứu hoả.Sáng 22/6, toàn cảnh chợ Vinh bị cháy cách đây 2 ngày vẫn đang trong tình trạng tan hoang, đổ nát.Nhiều tiểu thương đã trắng tay sau đám cháy. Anh Hoàng, một tiểu thương đang dọn dẹp sau đám cháy nói: “Lúc nghe tin cháy mình chạy đến không kịp, lửa cháy lớn quá, chỉ biết đứng nhìn. Thiệt hại tại kiốt của tôi khoảng 200 triệu đồng, nhìn mà xót lắm”.Tại các kiôt bán mặt hàng lưới, vó, vọng, nhiều tiểu thương đang cố gắng dùng kéo để cắt những chân chì của lưới. Nhặt nhạnh một ít tài sản còn sót lại ở bãi “chiến trường” trong đêm cháy kinh hoàng.