Vụ cháy ở Cần Thơ: khắc phục 10 kiến nghị về PCCC

Chiều 11-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp giải quyết một số yêu cầu của Công ty TNHH Kwong Lung-MeKo (KCN Trà Nóc 1, quận Bình Thủy – gọi tắt Công ty).

Tại cuộc họp, ông Chen Lai Shih Kuan, Tổng giám đốc Công ty đề nghị TP sớm giải quyết cho Công ty nhận lại các khoản hoàn thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng. Đồng thời ông này cũng đề nghị Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng KCN có chính sách hỗ trợ miễn giảm tiền thuê đất và phí hạ tầng trong thời gian ít nhất ba năm.

Đại diện Cục Thuế TP cho biết, trong tháng 1, 2-2017, Công ty được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng đã xuất khẩu hơn 5 tỉ đồng. Công ty chỉ cần nộp đủ hồ sơ sẽ được hoàn thuế trong bảy ngày. Về chính sách miễn giảm tiền thuê đất, phía Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng KCN cho biết sẽ trả lời vào tuần sau.

Phía Công ty cho rằng lực lượng cảnh sát PCCC làm khó, không cho Công ty bố trí lao động về làm việc ở nhà máy thứ hai (mới xây dựng). Đại tá Trần Đức Đình - Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP cho biết, PCCC không làm khó công ty mà đây là thực hiện chức năng bảo vệ tài sản của công ty.

“Ngày 29-3, Sở cùng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ kiểm tra kho xưởng nhà máy mới này. Đoàn đã yêu cầu lãnh đạo Công ty nhanh chóng khắc phục 10 kiến nghị của đoàn về công tác PCCC mới được hoạt động, cụ thể như hệ thống điện chưa an toàn, hệ thống nước không có... Do đó, chúng tôi không đồng ý là có lý do. Mong công ty sớm khắc phục” – đại tá Đình giải thích.

Ông Chen Lai Shih Kuan cho biết, Công ty sẽ sớm khắc phục những yêu cầu của PCCC để đưa công ty trở lại hoạt động, khắc phục tổn thất và giải quyết việc làm cho người lao động.

Trước đó, khoảng gần 9 giờ ngày 23-3, đám cháy bùng phát tại tầng 5 của công ty đến ngày 26-3 mới dập tắt hoàn toàn. Lực lượng PCCC TP Cần Thơ đã phải nhờ chi viện lực lượng PCCC của sáu tỉnh, TP khác tham gia chữa cháy.