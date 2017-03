Vụ chê chủ tịch trên Facebook: An Giang đã hủy các quyết định phạt

Liên quan đến vụ “Chê chủ tịch tỉnh trên Facebook” (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin), tối 25-11, trao đổi qua điện thoại với PV, ông Hồ Việt Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết:

Trong ngày 25-11, các sở, ngành hữu quan đã khẩn trương thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh là triển khai hủy các quyết định xử lý kỷ luật Đảng và chính quyền đối với các cá nhân liên quan đến vụ Facebook.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, các sở ngành liên quan đã hoàn tất việc hủy các quyết định kỷ luật, xử phạt.

Cụ thể, Sở TT&TT đã hủy các quyết định xử phạt vi phạm hành chính (bằng hình thức phạt tiền 5 triệu đồng - PV) đối với cô giáo Lê Thị Thùy Trang và ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc.

Đảng ủy Sở Công Thương hủy các quyết định xử lý kỷ luật Đảng và chính quyền đối với bà Phan Thị Kim Nga - Phó Chánh văn phòng Sở Công Thương. Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan cũng đã bỏ phiếu thống nhất việc hủy bỏ và thu hồi quyết định kỷ luật Đảng đối với bà Nga. Quyết định kỷ luật khiển trách theo quy định đối với viên chức của cô Trang cũng đã được rút lại và hủy bỏ.

Cũng theo ông Hồ Việt Hiệp, sau khi rút lại, thu hồi và hủy bỏ các quyết định kỷ luật, xử phạt nói trên, các cá nhân này chỉ bị phê bình nhắc nhở trước cơ quan.

Trong khi đó, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cũng cho biết Thường trực UBND tỉnh An Giang chỉ đạo trước mắt phía Sở TT&TT thực hiện việc kiểm điểm rút kinh nghiệm, đồng thời các bộ phận có liên quan xem xét trách nhiệm của mình trong quá trình xử lý vụ Facebook từ đó dẫn đến dư luận lùm xùm trong thời gian vừa qua.

Như đã thông tin, ngày 16-6, cô giáo Lê Thị Thùy Trang - tổ trưởng Tổ ngữ văn Trường THPT Long Xuyên đọc báo thấy nội dung Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Cô Trang sau đó đã chia sẻ bài báo nói trên lên Facebook của mình (nick Trang Le - PV) kèm dòng chữ: "Hồi nào vậy tèn. Mà vậy đi cho đẹp lòng dân".

Sau khi cô giáo Trang chia sẻ bài báo thì có hàng loạt người bình luận, trong đó có một bình luận với nội dung: “Ông chủ tịch này kênh kiệu, xa lánh dân nhất trong các thời chủ tịch An Giang". Bình luận này là từ Facebook Kim Nga Phan (bà Phan Thị Kim Nga - Phó Chánh văn phòng Sở Công Thương tỉnh An Giang). Tuy nhiên, câu bình luận trên là do chồng bà Nga là ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc (nhân viên điện lực An Giang) sử dụng Facebook của vợ để bình luận.

Sau đó, các ngành chức năng ở An Giang vào cuộc và dẫn đến cô giáo Trang bị kỷ luật khiển trách về mặt chính quyền, bà Nga bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chuyển công tác, còn ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc bị Điện lực An Giang phê bình trước toàn công ty. Đồng thời, Sở TT&TT tỉnh An Giang sau khi lập đoàn thanh tra chuyên ngành đột xuất đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính cô giáo Trang và ông Phúc mỗi người 5 triệu đồng.