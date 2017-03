Vụ chết bất thường: Đưa công an viên về trụ sở xã để làm rõ sự việc

(PL)- Sáng 3-3, cơ quan Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã đưa ông Bùi Ngọc Sơn (công an viên ở thôn Thanh Sơn, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đến UBND xã Kỳ Văn, nơi các công an viên giữ anh Nguyễn Văn Tình để điều tra làm rõ cái chết bất thường của anh Tình.

Ông Nguyễn Tiến Điền, Quyền Chủ tịch UBND xã Kỳ Văn, cho biết: “Tôi thấy công an hình sự đưa ông Sơn đến phòng công an xã (trong trụ sở UBND xã Kỳ Văn), nơi ông Sơn bắt giữ anh Tình để làm rõ sự việc. Tôi thấy ông Sơn rất hợp tác với cơ quan công an”. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh, cho biết: “Qua khám nghiệm tử thi anh Tình, cho thấy có tụ máu trong não. Hiện cơ quan kỹ thuật hình sự đang giám định các mẫu vật và chưa có kết luận về khám nghiệm tử thi. Chúng tôi đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc”. Như chúng tôi đã thông tin, rạng sáng 28-2, anh Tình và anh Nguyễn Văn Cảnh bị công an thôn và công an cơ động xã Thanh Sơn bắt đưa về trụ sở UBND xã Kỳ Văn vì có hành vi đánh bài. Sau đó anh Tình tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Kỳ Anh đã triệu tập, tạm giữ ba công an viên để điều tra. Đ.LAM