Vụ chết bất thường ở trụ sở UBND xã: Triệu tập, tạm giữ ba CA

Liên quan vụ anh Nguyễn Văn Tình bị bắt và chết tại trụ sở UBND xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), ngày 2-3, cơ quan Công an huyện Kỳ Anh đã triệu tập, tạm giữ ông Bùi Ngọc Sơn (công an viên ở thôn Thanh Sơn, xã Kỳ Văn), Nguyễn Văn Thanh và anh Cao Ngọc Thảo (công an cơ động xã Kỳ Văn) để phục vụ điều tra liên quan đến việc anh Nguyễn Văn Tình.

Chết bỏ lại vợ và hai con nhỏ

Như chúng tôi đã thông tin, đêm 27-2 và rạng sáng 28-2, anh Tình đến nhà anh Nguyễn Văn Cảnh (con bác của anh Tình) để chơi. Tại đây anh Tình và anh Cảnh uống rượu và lấy bộ bài ra đánh. Đến khoảng 4 giờ sáng 28-2, một tổ công an viên cơ động xã Kỳ Văn ập vào bắt quả tang, thu được 72.000 đồng, một bộ bài tú lơ khơ.

Sau khi bị tạm giữ ở trụ sở UBND xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đến 9 giờ sáng 28-2, anh Tình được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong...

Chị Lê Thị Bình (vợ anh Tình) cùng hai con nhỏ đứng khóc bên bàn thờ di ảnh anh Tình: “Chồng ra đi đột ngột như vậy, vợ biết lấy gì nuôi hai con nhỏ đây”. Anh Tình mất đi khiến hai con nhỏ và người vợ làm nông nghiệp càng thêm thiếu thốn, khó khăn. Chị Bình kể đêm 27-2, anh Tình có nói đến nhà anh Cảnh chơi. Đến khoảng 8 giờ sáng hôm sau, người cháu làm công an viên xã Kỳ Văn gọi điện thoại bảo chị đến đưa chồng về. Khi đến Trạm xá xã Kỳ Văn thì chị thấy xe taxi đã chờ sẵn để đưa anh Tình đến BV Đa khoa huyện Kỳ Anh cấp cứu. Lúc này anh Tình không còn tỉnh táo, không tự ngồi được nữa. Tôi chạy theo xe taxi đến BV huyện Kỳ Anh thì các bác sĩ cho biết anh Tình đã tử vong rồi. Trên tay anh Tình có một số vết xây xát.





Chị Bình cùng hai con nhỏ bên bàn thờ, di ảnh anh Nguyễn Văn Tình. Ảnh: ĐẮC LAM

BS Lê Văn Dũng, Trạm trưởng Trạm xá xã Kỳ Văn, cho biết: “Khi ông Sơn và anh Thảo dìu anh Tình đến trạm xá cấp cứu thì tôi thấy anh Tình đã bất tỉnh, hỏi không trả lời được nữa. Tôi chẩn đoán bị nặng, hôn mê nên đã truyền nước cho anh Tình. Đồng thời, tôi yêu cầu ông Sơn gọi người nhà và đưa anh Tình đến bệnh viện huyện cấp cứu khẩn trương”.

Giữ người không có lệnh

Ông Nguyễn Văn Kỷ (anh của anh Tình) nói trong nghẹn ngào: “Ông Sơn bắt đưa em trai chúng tôi đến tạm giữ ở trụ sở xã nhưng không thông báo cho chúng tôi và gia đình, vợ con biết. Khi đưa thi thể Tình từ bệnh viện trở về thì ông Sơn gọi tôi ra trả tiền xe taxi và xe chở thi thể. Tôi nói đưa người sống đi rồi đưa người chết về cho gia đình thế này sao còn bắt chúng tôi trả tiền xe. Ông Sơn nói với tôi: “Cháu đã sai rồi, cháu sẽ chịu chi phí”.

Sau sự việc xảy ra, gia đình anh Tình và chính quyền xã Kỳ Văn đã lập văn bản (có chữ ký của lãnh đạo Công an huyện Kỳ Anh, ông Sơn và gia đình anh Tình), trong đó có nội dung: “Chính quyền và anh Sơn phải chịu toàn bộ chi phí mai táng, lo cho con cái học hành về sau cho đến 18 tuổi. Yêu cầu chính quyền xã lo phần hương khói cho anh Tình đến hết 24 tháng…”.

Ông Nguyễn Tiến Điền, Quyền Chủ tịch UBND xã Kỳ Văn, cho biết: “Tôi không ra lệnh tạm giữ anh Tình. Khi bắt giữ anh Tình về trụ sở UBND xã, ông Sơn và công an viên đã không báo cáo sự việc cho tôi và anh Trần Khánh Dũng - Trưởng Công an xã Kỳ Văn. Cho đến 10 giờ sáng 28-2 tôi mới biết sự việc đáng tiếc thì lúc này anh Tình đã tử vong. Theo ông Dũng, Trưởng công an xã: Trong tường trình ông Sơn thừa nhận đã tát một cái vào người anh Tình.

Gia đình anh Tình thuộc diện hộ nghèo, rất khó khăn nên UBND xã đã xuất kinh phí mua hòm và chi phí mai táng cho anh Tình.