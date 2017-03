Vụ chìm tàu Dìn Ký: Đề nghị xử lý hình sự những cán bộ liên quan

Cụ thể, bến tàu Dìn Ký hoạt động không phép, tàu quá hạn đăng kiểm nhưng cảnh sát giao thông đường thủy, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Dương, UBND thị xã Thuận An, UBND xã Bình Nhâm… vẫn để tàu Dìn Ký chở khách ra sông để rồi xảy ra tai nạn.

Chiều 5-6, gia đình bốn nạn nhân người Trung Quốc đã ký cam kết sẽ đưa thi thể người thân về nước an táng. Gia đình bốn nạn nhân cũng ký nhận từ nhà hàng Dìn Ký hơn 1,4 tỉ đồng là chi phí mai táng và tiền đi lại, ăn ở trong thời gian qua. Trước sự chứng kiến của đại diện Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương cùng UBND thị xã Thuận An, hai bên cùng thống nhất số tiền trên sẽ không tính vào khoản bồi thường tổn thất về vật chất và tinh thần. Ngày 6-6, Sở Ngoại vụ Bình Dương phối hợp với gia đình các nạn nhân Trung Quốc làm thủ tục nhận xác (tại BV Chợ Rẫy) và hỏa thiêu để đưa về nước an táng.

Theo luật sư Hà Hải, gia đình các nạn nhân Trung Quốc cho rằng theo luật nước họ, ngoài việc phải bồi thường tổn thất về vật chất và tinh thần, phía Dìn Ký còn phải bồi thường về nhân mạng. Mức bồi thường ban đầu được đưa ra là 150.000 USD/nạn nhân, sau đó giảm xuống còn 60.000 USD. Tuy nhiên, đến cuối buổi làm việc ngày 5-6, hai bên vẫn chưa thống nhất được mức bồi thường. Phía gia đình các nạn nhân Trung Quốc “chốt” mức 50.000 USD/nạn nhân, trong khi nhà hàng Dìn Ký chỉ chấp nhận bồi thường 7.000 USD/người.

Trong khi đó, đến nay đã có gia đình hai nạn nhân người Việt Nam đồng ý nhận tiền bồi thường về vật chất, tinh thần cũng như chi phí ma chay với mức 245 triệu đồng/người.

MINH PHONG