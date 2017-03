Vụ chồng giết vợ rồi phi tang xác: Hủy bản án phúc thẩm

Theo cáo trạng, Trần Văn Ban (42 tuổi) và chị Trần Thị Hiếu là vợ chồng hợp pháp, cùng làm nghề giết mổ và bán thịt heo tại xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang (Khánh Hòa).



Ngày 29.10.2009, do nghi ngờ chồng lấy tiền cho “bồ nhí” tiêu xài nên vợ chồng cãi nhau.



Rạng sáng 2.11.2009, trong lúc mổ heo, chị Hiếu đem chuyện cũ ra nói. Ban tức giận lấy một khúc gỗ đập vào đầu vợ từ phía sau làm chị Hiếu gục xuống đất, rồi tiếp tục đánh vào đầu vợ.



Sau khi thấy chị Hiếu nằm bất động, Ban lấy dao chặt xác vợ ra làm nhiều khúc, bỏ xuống hầm rút qua lỗ ống thông hơi ở lò mổ heo. Những bộ phận cơ thể của chị Hiếu không bỏ được vào lỗ ống thông hơi, Ban dùng dao róc thịt chặt ra từng khúc nhỏ.



Gây án xong, Ban đến công an địa phương báo vợ mất tích, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 31.12.2009, biết tin công an địa phương đã phát hiện được bộ xương của vợ, Ban nhờ người thân đưa ra đầu thú.



Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Ban mức án tử hình về tội giết người.



Ngày 20.9.2010, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.Đà Nẵng tuyên phạt Ban mức án chung thân về tội giết người.



Gần một năm sau, ngày 19.9.2011, Chánh án TAND tối cao kháng nghị bản án phúc thẩm và đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy bản án hình sự phúc thẩm của TAND tối cao tại TP.Đà Nẵng.



Theo Thiện Nhân (TNO)