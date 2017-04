Vụ chống hạn trên giấy: Lập hồ sơ khống, bỏ túi tiền tỉ

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa thừa nhận việc quyết toán các công trình thủy lợi trên đều do sở này thẩm tra, phê duyệt. Với các công trình có hợp đồng với doanh nghiệp, kinh phí thanh toán được chuyển khoản trực tiếp đến các doanh nghiệp này. Cũng theo vị lãnh đạo Sở Tài chính, cơ quan căn cứ hồ sơ quyết toán do Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa lập. “Theo quy định của Bộ Tài chính, cơ quan thẩm tra quyết toán, cán bộ trực tiếp thẩm tra quyết toán không chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu đã nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; không chịu trách nhiệm về đơn giá dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đơn giá trúng thầu đã được người quyết định trúng thầu quyết định, chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng. Qua kiểm tra hồ sơ quyết toán tại Sở Tài chính, Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa đã thực hiện hồ sơ, thủ tục và Sở Tài chính thẩm tra theo đúng quy định”. Trước đó, ngày 23-11-2016, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chủ trì cuộc họp nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo kết quả thanh tra. Sau cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết các thành viên dự họp thống nhất không chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra với lý do “ghi nhận nỗ lực khắc phục hậu quả của ông Hải”…