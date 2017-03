Vụ clip 'Bị dập môi vì đòi CSGT giải thích' : Người mặc thường phục là ai?

Tạm đình chỉ công tác ba CSGT Tối 8-9, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận: Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác Thiếu tá Lương Văn Thân, Trung úy Võ Chí Công và Thiếu úy Phạm Mạnh Tuấn. Ba cán bộ này công tác tại Trạm Kiểm soát giao thông Ngã ba Thái Lan (QL51), thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67). “Ba cán bộ CSGT trên bị tạm đình chỉ để làm rõ các nội dung liên quan đến clip mà chị HA đã tố cáo. Công an tỉnh sẽ làm rõ trách nhiệm của tổ CSGT khi để người đàn ông đứng chung trong lúc làm nhiệm vụ” - vị lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai thông tin thêm. NGUYỄN ĐỨC