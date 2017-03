Vụ clip nữ sinh dùng gậy sắt đánh bạn: Có thể xử lý hình sự

Chiều 12-11, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã tiến hành xác minh và làm rõ danh tính nhóm nữ sinh dùng tuýp sắt đánh bạn rồi quay clip tung lên mạng, gây xôn xao dư luận.

Bước đầu xác định có bảy người liên quan đến vụ việc này ở các lứa tuổi khác nhau từ 14 đến 16 tuổi. Nhiều em đã bỏ học, ăn chơi lêu lổng, thường xuyên tụ tập gây gổ, đánh nhau. Chỉ có ba em là học sinh đang học tại một trường THCS trên địa bàn quận Thanh Khê. Cụ thể, nạn nhân bị đánh chảy máu đầu trong clip là em ĐTQG (sinh năm 2001, ngụ quận Liên Chiểu), trước đây học trường KĐ nhưng nay đã bỏ học. Đối tượng dùng tuýp sắt đánh G. chảy máu đầu được xác định là LĐHA (sinh năm 2000, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), nguyên là học viên Trường Trung câp chuyên nghiệp Ý - Việt nhưng đã bỏ học.

Nguyên nhân dẫn đến vụ gây gổ, đánh nhau xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trên mạng Facebook. Trong đó có em NPTN (học sinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng) có cãi vã trên Facebook với một số em ở bên ngoài (đã bỏ học) trước đó nhưng tại thời điểm đánh nhau không có mặt em TN. Hiện em TN cũng không có mặt tại địa phương.

Theo Công an quận Thanh Khê, ngoài việc triệu tập những người trong clip lên làm việc, đã đưa nạn nhân G. đi giám định tỉ lệ thương tích. Do những người liên quan đến video đều trong độ tuổi vị thành niên nên sau khi có kết quả giám định thương tích sẽ xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo đúng quy định, có thể là xử phạt hành chính hoặc hình sự. Riêng thiếu nữ cầm tuýp sắt đánh bạn, sinh năm 2000 có thể bị xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Nữ sinh đánh bạn bằng tuýp sắt có thể bị xử lý hình sự. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi clip được đăng tải tràn lan trên mạng gây bức xúc dư luận, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Xuân Anh đã yêu cầu cơ quan công an làm rõ nguyên nhân vụ việc. Yêu cầu ngành Công an và ngành Giáo dục thành phố cần phải phối hợp với nhà trường để xử lý vụ việc một cách khéo léo nhằm vừa đảm bảo tính răn đe và vừa mang tính giáo dục.



Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, vào tối 10-11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài ba phút về việc “nữ sinh dùng tuýp sắt đánh chảy máu đầu bạn”, còn nhiều người khác vây quanh cổ vũ, quay phim. Vụ việc xảy ra tại một đoạn đường vắng cuối đường Huỳnh Ngọc Huệ (phường An Khê, quận Thanh Khê). Trong clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh mặc quần đùi (áo thun trắng) và một mặc đồng phục thể thao yêu cầu một nữ sinh khác đến nơi vắng vẻ để “hỏi chuyện”. Do nạn nhân dùng tay che mặt nên bị hai nữ sinh này đánh liên tục vào tay. Tiếp đó, hai nữ sinh này bắt nạn nhân quỳ xuống đất để nói chuyện. Nữ sinh mặc áo trắng cầm ống sắt trên tay liên tục truy hỏi vì cho rằng nạn nhân lên mạng xã hội Facebook để dọa đánh bốn chai nước Sting vào đầu mình. Nạn nhân thì liên tục thề thốt không hề xúc phạm nhưng hai nữ sinh này vẫn không chịu buông tha. Mãi đến khi phát hiện có người dân chạy xe máy tới thì nữ sinh này mới cho nạn nhân đứng dậy tiếp tục nói chuyện. Trong đoạn video, nữ sinh mặc áo trắng vừa nói vừa dùng thanh sắt chỉ vào mặt và đánh vào người nạn nhân... Khi thấy nạn nhân chảy máu đầu, nhiều người đứng xem đã lên tiếng can ngăn nhưng hai nữ sinh phớt lờ “mặc kệ hắn”. Trước khi bỏ mặc nạn nhân, hai nữ sinh còn quay lại đe dọa sẽ tiếp tục “dằn mặt” nếu tái diễn.