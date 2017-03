Vụ con trai chém chết cả nhà: Hung thủ có dấu hiệu tâm thần

Lời khai rùng rợn của hung thủ

Theo lời khai tại trụ sở cơ quan Công an, vào ngày 2-8, Quý đi chơi game tại thị trấn Thanh Hà từ sáng. Đến chiều khoảng 3-4 giờ thì mẹ gọi điện nhưng Quý không nghe máy. Chơi đến hơn 6 giờ tối thì Quý về nhà.





Hung thủ giết chết cả nhà tại cơ quan điều tra. Ảnh: NGUYỄN DÂN



Do đi cả ngày không nói với gia đình tiếng nào nên Quý bị mẹ mắng. Bực tức, Quý vào trong bếp lấy con dao rựa và có sẵn cha mình ở đấy, Quý chém liên tiếp vào đầu cho đến khi cha mình gục xuống. Sau đó Quý sang tiếp nhà tắm kế bên và chém mẹ mình.

Chém xong, Quý mang dao đi rửa. Thấy bà mình đang rửa rau gần đấy, sẵn dao trong tay Quý chém luôn nhiều nhát vào người. Sau đó, Quý quay lại nhà bếp thấy cha mình vẫn còn thoi thóp chém tiếp cho đến khi chết hẳn. Chưa hết, Quý lại cầm dao qua nhà chị gái gần đấy, đập bể cửa kính xông vào chém chị mình cho đến chết.

Gây án xong, Quý bình tĩnh lau rửa vết máu trên người và lấy xe máy đến trụ sở Công an xã đầu thú. Điều rùng rợn là theo các đồng chí công an cho biết, khi tới trụ sở công an đầu thủ, mặc dù có trạng thái hoảng loạn vì biết mình vừa làm một việc tày trời, nhưng Quý vẫn khai báo rõ ràng rành mạch. Khai báo xong, Quý vẫn còn có thể ngủ ngay tại trụ sở

Hung thủ bị tâm thần?

Người thân chuẩn bị làm đám tang cho 4 người trong một gia đình. Ảnh: NGUYỄN DÂN



Trả lời Pháp Luật TP.HCM vào chiều ngày 3-8, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hiện-Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Tỉnh Hải Dương cho biết, bước đầu xác định sự việc xảy ra như đúng lời khai của hung thủ. Tuy nhiên qua truy xét, cơ quan điều tra nhận thấy Quý có dấu hiệu Tâm thần phân liệt.

Theo lời khai của Quý, nghĩ rằng vào lúc 3-4 tuổi, cha mẹ mình đã từng bán mình cho người khác nên Quý đã nảy sinh ý định giết chết cha mẹ. Quý đã mài nhọn sẵn một đầu thanh sắc, đầu kia tra cán với ý định đâm chết cha mẹ mình và giấu tại lỗ thoáng tại cửa chính ra vào.

Trước mắt cơ quan điều tra tạm giữ hình sự Quý và sẽ cho Quý đi giám định tâm thần. Đến khi có kết quả mới có thể xác định khởi tố bị can hay không. Hiện tại, Cơ quan CSĐT cũng đã đề xuất khởi tố vụ án để phục vụ công việc điều tra

NGUYỄN DÂN