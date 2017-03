Vụ công an đánh phóng viên: “Nóng” giao ban báo chí

Vụ hành hung xảy ra trên cầu Nhật Tân gây xôn xao dư luận những ngày qua. Trước đó trả lời báo chí ngày 1-10, Đại tá Nguyễn Văn Viện - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP Hà Nội cho biết sẽ công bố thông tin chính thức tại cuộc giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội vào chiều 4-10.



Cuộc giao ban báo chí chỉ có ba nội dung gồm: Sở Nội vụ TP Hà Nội thông tin phong trào thi đua “người tốt, việc tốt” và vinh danh “công dân thủ đô ưu tú” năm 2016; UBND huyện Đông Anh thông tin về việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng, chuyển đổi mô hình quản lý chợ Kim (xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh); và nội dung Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ tai nạn xe chở tôn khiến cháu bé chín tuổi tử vong tại quận Hoàng Mai.

Mặc dù vậy, vẫn có nhiều PV đặt câu hỏi liên quan đến vụ việc công an đánh PV. Cụ thể, một số PV đã đặt câu hỏi đối với Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội liên quan đến việc Công an quận Tây Hồ ra quyết định xử phạt PV Trần Quang Thế - PV báo Tuổi Trẻ về hành vi để xe mô tô trên cầu? Khi mà hành vi này đã không được lập biên bản vi phạm?



Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 4-10.

Trả lời các câu hỏi trên Thiếu tá Hùng nói: “Theo quy chế phát ngôn, do không được phân công trả lời nên tôi xin phép không trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ việc”.

Chưa thỏa mãn, các PV đề nghị Thiếu tá Hùng với vai trò là lãnh đạo Phòng CSGT của TP Hà Nội trả lời về thủ tục xử phạt lỗi “đỗ xe trên cầu” của PV Thế có đúng hay không. Tuy nhiên, câu hỏi trên đã không được đáp ứng.

Ngoài ra do vụ việc được dư luận thủ đô và cả nước quan tâm nên các PV đã đặt câu hỏi với ông Trần Xuân Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về nội dung: “Dư luận không đồng tình cách nói “gạt tay vào má” đối với vụ việc công an đánh PV từ đại diện Công an TP Hà Nội.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia pháp lý, ĐBQH nhận định quyết định xử lý vi phạm hành chính của Công an quận Tây Hồ đối với phóng viên của báo Tuổi Trẻ sai cả nội dung lẫn hình thức, không đúng bản chất vụ việc. Vậy quan điểm của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc này là như thế nào? Hướng xử lý của phía Công an TP Hà Nội như thế có đúng không, có khiến dư luận tâm phục khẩu phục không?”.



Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà thông tin với báo chí tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 4-10.

Kết luận buổi giao ban báo chí, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà đề nghị báo chí đưa tin, tuyên truyền những nội dung chính của cuộc họp báo. Riêng các câu hỏi và các ý kiến góp ý khác của nhà báo, Ban Tuyên giáo Hà Nội sẽ tiếp thu, báo cáo lãnh đạo Thành ủy Hà Nội xử lý.

Như tin đã đưa, trước đó vào ngày 23-9, khi đi tác nghiệp tại hiện trường vụ lái xe taxi tử vong trên cầu Nhật Tân, PV Trần Quang Thế (báo Tuổi Trẻ TP.HCM) đã bị cảnh sát hình sự (Công an huyện Đông Anh, Hà Nội) hành hung.

Sau khi báo chí đưa tin, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có chỉ đạo điều tra, xác minh, xử nghiêm vụ việc. Tới ngày 29-9, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin trực tiếp về kết quả điều tra vụ việc trên kênh VTV 24h.

Theo đó, ông Ngọc khẳng định vụ việc trên chỉ là “xô xát” giữa chiến sĩ công an thuộc đội hình sự Công an huyện Đông Anh với PV Thế. Đồng thời xác định danh tính người có hành vi “xô xát” với PV Thế trong clip được các nhà báo khác ghi lại là Thượng sĩ Ngô Quang Hưng (23 tuổi, công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đông Anh).

Đáng chú ý ông Ngọc cũng định nghĩa lại hành vi hành hung PV được ghi lại trong clip là “gạt tay vào má” và “giơ chân đá nhưng không trúng”.

Theo đó, Công an TP Hà Nội đã tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách đối với Thượng sĩ Hưng và kiểm điểm phê bình rút kinh nghiệm đối với Trung tá Huyên.

Đặc biệt kết quả điều tra cũng cho rằng PV Thế vi phạm mội số lỗi khi tác nghiệp tại hiện trường nên đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với PV này tất cả sáu lỗi, với tổng số tiền phạt là gần 14,5 triệu đồng.

Trước kết quả trên, chiều 3-10, báo Tuổi Trẻ và PV Thế đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành ủy và chủ tịch UBND TP Hà Nội kiến nghị xem xét lại kết luận về vụ việc của Công an TP Hà Nội.

Trong một diễn biến khác, sáng 4-10, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung khiếu nại, tố cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đã đề nghị Bộ Công an và Hà Nội xem xét lại vụ việc, xử nghiêm theo quy định, tạo sự đồng thuận của dư luận.