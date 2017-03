Vụ CSGT lái xe làm chết 2 người: Bắt tạm giam thượng úy gây tai nạn

Tuân là thượng úy CSGT, công tác tại Đội CSGT Công an huyện Châu Đức. Ngay sau khi VKS phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện lệnh bắt tạm giam Tuân lúc 18 giờ cùng ngày. Trước đó, Công an huyện Châu Đức cũng đã đình chỉ sinh hoạt Đảng, tạm đình chỉ công tác đối với Tuân.

Theo thông tin ban đầu, 1 giờ 30 sáng 6-12, Tuân là người lái xe ô tô BMW 750Li biển số 29A-410.86 gây tai nạn làm chết hai bảo vệ dân phố, bảy người khác bị thương tại đoạn qua thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Tuân khai trong đêm 5-12 đã ăn cơm với bạn ở Đồng Nai. Sau đó Tuân mượn chiếc xe BMW 750Li biển số 29A-410.86 của bạn là một công an tỉnh Đồng Nai đi về. Tuân điều khiển tránh một người băng qua đường khiến tay lái bị lạc gây ra tai nạn. Theo nguồn tin PV và các nhân chứng cho hay, ngay sau khi xảy ra tai nạn Tuân ở lại phụ cấp cứu, gọi xe đưa người bị nạn đi cấp cứu. Sau đó Tuân lên một xe ô tô khác để về nhà và đã ra trình diện cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ tai nạn.

“Ngay khi xảy ra tai nạn Tuân không bị đo nồng độ cồn. Hiện cần chờ kết quả xét nghiệm xem Tuân thời điểm lái xe có uống rượu hay không. Mặt khác, với sự hư hỏng của chiếc xe và hiện trường để lại, có thể tốc độ xe trên 100 km/giờ. Gia đình Tuân cũng đã gặp gỡ gia đình các nạn nhân vụ tai nạn” - nguồn tin cho biết.

Ngoài ra, theo thông tin ban đầu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam và Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP Hà Nội, biển số 29A-410.86 được cấp cho xe ô tô hiệu Toyota - Camry LE do bà TTL trú Thanh Xuân, TP Hà Nội là chủ sở hữu. Như vậy, biển số xe gây tai nạn là giả.

TRÙNG KHÁNH