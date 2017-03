Vụ CSGT trạm Suối Tre bắn chết thượng cấp: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Bị cáo Vinh không nói lời sau cùng nên phiên tòa tạm nghỉ. Ảnh: Hồng Tú



17h3: Do luật sư và đại diện VKS không có tranh luận thêm nên vị chủ tọa tuyên bố kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án. Trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Vinh được nói lời sau cùng. Tuy nhiên, Vinh không nói lời sau cùng nên phiên tòa tạm nghỉ, HĐXX vào nghị án.



16h40: Luật sư bảo vệ cho người bị hại cho rằng vụ án có nhiều vi phạm tố tụng và tội danh áp dụng đối với bị cáo là không chính xác. Bởi có nhiều tình tiết chứng minh bị cáo đã nảy sinh ý định muốn giết anh Sơn từ khi về trạm lấy súng qua phòng. Không đồng tình với quan điểm của luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, đại diện VKS cho rằng mặc dù có sai sót trong việc ghi lại số hiệu của cây súng nhưng đó chính là cây súng gây án đã được thu thập đúng pháp luật. Phòng CSGT là cơ quan được phép quản lý khẩu súng nên việc cơ quan CSĐT trả lại là đúng pháp luật.



16h05: Sau khi Hội thẩm nhân dân, KSV và các luật sư không có gì để hỏi thêm, chủ tọa tuyên bố kết thúc phần thẩm vấn, chuyển sang phần tranh luận.

Bắt đầu phần xét xử này, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đọc bản luận tội, nêu quan điểm của mình. Sau khi tóm tắt lại sự việc xảy ra, vị KSV cho rằng xuất phát từ mâu thuẫn do lời ăn tiếng nói qua lại trong lúc nhậu mà dẫn đến việc bị cáo sử dụng súng gây ra cái chết cho anh Sơn và thương tật cho anh Phú. Mặc dù hành vi của bị cáo là nguy hiểm nhưng một phần nguyên nhân xảy ra sự việc là lỗi của bị hại khi đã đánh gây thương tích cho bị cáo. Chính do hành vi trái pháp luật của người bị hại nên vụ án mới xảy ra như vậy. Đây là vụ án chấn động dư luận, gây mất uy tín cho ngành công an, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội…. Sau khi phân tích, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo từ 26 đến 30 tháng tù về tội danh trên.



Đại diện VKS đang đọc bản luận tội

Bào chữa cho bị cáo Vinh, luật sư Khưu Thanh Tâm gởi lời chia sẻ đến gia đình nạn nhân và đồng tình với đại điện VKS về tội danh, khung hình phạt được áp dụng nên không có tranh luận về việc này.

Vị luật sư tập trung làm rõ các tình tiết giảm nhẹ cũng như chứng minh nạn nhân cũng có một phần lỗi khi đã đánh bị cáo đồng thời bị cáo phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động. Các tình tiết giảm nhẹ như: lần đầu phạm tội, gia đình có công cách mạng, cuộc sống gia đình bị cáo khó khăn, … cũng được luật sư lần lượt nêu ra. Bổ sung cho bài bào chữa của luật sư, bị cáo Vinh gởi lời xin lỗi đến chị Vân, anh Phú và cơ quan vì lỗi đã gây ra quá lớn.

15h40: Trả lời câu hỏi của luật sư, một nhân chứng đi cùng hát karaoke chứng kiến anh Chí dùng tay cầm ly bia đánh ngang vào mũi bị cáo Vinh. Trước lời khai này, vị chủ tọa yêu cầu nhân chứng trở lại bàn trả lời thêm một số câu hỏi.



Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho người bị hại đề nghị HĐXX cho thẩm vấn bị cáo Vinh. Trả lời cho câu hỏi tại sao súng được nạp đủ đạn (8 viên) và lên đạn sẵn, bị cáo Vinh cho biết do trước đó rượt đuổi đối tượng đua xe, trong quá trình chạy xe việc lên đạn rất khó khăn. Sau sự việc đó, bị cáo có nạp lại đạn vào súng và lên đạn sẵn. Mặc dù lên đạn nhưng đã khóa chốt an toàn nên cũng không nguy hiểm.



Ảnh: bị cáo đang trả lời câu hỏi của luật sư

15h35: Đại diện VKS tham gia xét hỏi các nhân chứng để làm rõ thêm các tình tiết có trong vụ án. Nhân chứng Nguyễn Ngọc Hạnh trình bày lời khai có nhiều điểm mâu thuẫn với lời khai trước đây tại cơ quan điều tra nên KSV đã công bố bản lời khai trước đây anh Hạnh đã khai.

Anh Hạnh thừa nhận lời khai được VKS công bố là đúng. Kiểm sát viên mời thêm nhân chứng là anh Trương Học Lâm lên để thẩm vấn. Anh Lâm cho biết, bị cáo Vinh về trạm cầm súng chĩa vào người mình yêu cầu gọi điện thoại cho anh Sơn về gấp: "Tôi cầm máy, bấm số rồi đưa lên tai nhưng không bấm nút gọi. Sau đó, tôi nhắn qua người khác nói anh Sơn đừng về vì bị cáo Vinh đang tìm".

Nhân chứng Chí cũng được KSV mời lên xét hỏi. Chí cho biết mình không có mặt trong phòng lúc tiếng súng nổ. Nhưng KSV khẳng định nhân chứng khác thấy Chí có mặt trong phòng từ trước khi súng nổ. Lúc này, Chí khai sau khi sự việc kết thúc tôi mới chạy vào phòng.

15h20: Gia đình nạn nhân đòi bồi thường 3 tỷ đồng

Chủ tọa yêu cầu chị Nguyễn Thị Bích Vân (vợ anh Sơn) trả lời câu hỏi của Tòa. Chị Vân cho biết từ ngày xảy ra sự việc, gia đình Vinh chưa đến xin lỗi hay thắp nhang hoặc bồi thường gì hết. Chị yêu cầu bị cáo bồi thường 3 tỷ đồng là tiền hỗ trợ ma chay, thiệt hại, tinh thần, vật chất; còn về phần hình phạt, chị Vân đề nghị tòa xử đúng người, đúng tội.

Còn thượng sĩ Phú khi được hỏi cũng yêu cầu bị cáo bồi thường 200 triệu đồng tiền chữa trị vết thương.



Chị Nguyễn Thị Bích Vân vợ thiếu tá Sơn. Ảnh: VNE

14h: xe chở bị cáo Vinh đến phiên tòa

14h10: HĐXX vào làm việc. Mở đầu, chủ tọa yêu cầu anh Phú trả lời câu hỏi của tòa



Báo chí tác nghiệp tại tòa



Luật sư đang trao đổi cùng bị cáo

Anh Đoàn Thanh Phú nhân chứng khai, hết nhiệm vụ trực hôm đó lên phòng thay quân phục. Trong phòng còn có hai cán bộ khác của trạm. Giường của anh Phú ngay cạnh giường của anh Vinh. Lúc đó, thấy anh Vinh về phòng, trên mặt có một vết trầy ngay mũi.

Khi anh Sơn về trạm vào phòng, anh Sơn nói "Vinh đen mày ngon thì đánh tao đi" và dùng tay đánh 1-2 cái vào mặt bị cáo Vinh. Do lúc này chưa hiểu việc nên anh Phú chạy lại can. Lúc này cả hai người lao vào đánh nhau. Anh Phú không rõ lúc này có súng hay chưa vì đang lộn xộn, chỉ khi nghe tiếng súng nổ và trúng một viên vào người thì mới biết.

Sau khi bị trúng đạn, anh Phú bò ra ngoài. Sự việc xảy ra rất nhau, không ai kịp phản ứng gì nhiều. Sau khi điều trị mổ tại bệnh viện, người nhà của bị cáo Vinh có đến thăm hỏi và hỗ trợ 20 triệu đồng tiền điều trị.

Các nhân chứng khác đều được vị Chủ tọa lần lượt xét hỏi. Tuy nhiên, đa phần các nhân chứng đều không chứng kiến đầy đủ, trực tiếp toàn bộ sự việc. Các nhân chứng tham gia hát karaoke cùng với anh Sơn và bị cáo Vinh cùng nhìn nhận Chí và bị cáo Vinh đã nảy sinh mâu thuẫn do bị cáo Vinh xưng hô “thằng” với anh của Chí. Chí cho rằng Vinh còn nhỏ hơn mình một tuổi sao có thể học cùng với anh của Chí.

***

11 giờ 15: Chủ tọa yêu cầu nhân chứng Chí bước ra trước trả lời câu hỏi của HĐXX. Anh Chí tường trình cho HĐXX những sự việc đã xảy ra như cáo trạng đã mô tả. Sau khi vào karaoke, có bị cáo Vinh hát phòng bên cạnh qua phòng chào.

Do bị cáo Vinh kêu anh mình bằng thằng nên anh Chí tức và dùng tay hất ngang, trên tay có cầm ly bia xong rồi bỏ đi ra ngoài. Sau khi bị cáo rời khỏi quán karaoke, cả nhóm anh Sơn rủ nhau đi Vũng Tàu chơi, anh Sơn kêu về trạm lấy quần áo để mai thay đi làm luôn. Khi về trạm, xe ô tô đậu ở ngoài, anh Sơn đi vào trước một lúc sau anh nghe tiếng súng nổ. Do vậy, sự việc xảy ra sau đó dẫn đến việc bị cáo nổ súng bắn anh Sơn, anh Chí không rõ.

11 giờ 25: Sau khi xét hỏi xong đối với nhân chứng Chí, chủ tọa tuyên bố tạm dừng phiên tòa để nghỉ trưa. Buổi chiều phiên tòa tiếp tục.