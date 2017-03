Vụ cưới nhầm vợ trẻ con, chồng đã được miễn tội

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với anh Ngô Minh Thuận, ngụ huyện Hòa Thành về tội hiếp dâm trẻ em vì sau khi điều tra đã xác định do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

Chỉ phạm tội giao cấu với trẻ em

Trước đó, theo yêu cầu của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định xương để xác định độ tuổi của chị N. (vợ cũ anh Thuận). Theo Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an, phương pháp khoa học hiện tại chỉ phục vụ việc giám định tuổi đối với những trường hợp ở độ tuổi vị thành niên (độ tuổi dao động sáu tháng). Đối với người đã trưởng thành, việc giám định, kết luận không chính xác (độ dao động cao). Vì vậy, tại thời điểm giám định (tháng 7-2009), không thể kết luận được chị N. bao nhiêu tuổi.

Theo giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và lời khai của người đỡ đẻ cho mẹ chị N. thì chị N. sinh vào năm 1985 nhưng không nhớ chính xác ngày tháng. Mẹ chị N. khai chỉ nhớ sinh chị vào ngày 18-11-1985 âm lịch nhưng không có tài liệu gì chứng minh. Cha chị N. khi đi làm giấy khai sinh cho chị đã khai với cán bộ hộ tịch là chị sinh ngày 14-5-1986 nhưng khi làm việc tại cơ quan điều tra, ông thừa nhận sau khi chị N. sinh được khoảng một năm ông mới đi làm khai sinh. Chính ông cũng không nhớ rõ chị N. sinh năm nào, 1985 hay 1986.

Cơ quan điều tra xác định việc khởi tố anh Thuận về tội hiếp dâm trẻ em là chưa có căn cứ vững chắc vì chưa có tài liệu nào chứng minh chính xác ngày tháng năm sinh của chị N. Theo nguyên tắc có lợi cho bị can, phải lấy ngày đầu tiên của tháng và tháng đầu tiên của năm 1985 (tức ngày 1-1-1985) làm căn cứ tính ngày tháng năm sinh của chị N. Như vậy, tính đến thời điểm anh Thuận “quan hệ” với chị N. (ngày 18-7-1998) thì chị N. được 13 năm sáu tháng bảy ngày tuổi nên anh Thuận chỉ phạm tội giao cấu với trẻ em theo Điều 115 BLHS.

Thể hiện chính sách nhân đạo

Theo cơ quan điều tra, chị N. không yêu cầu xử lý đối với anh Thuận với lý do anh chị đã chung sống với nhau tự nguyện, được gia đình tổ chức lễ cưới và có đăng ký kết hôn vào năm 2006.

Cơ quan điều tra xét thấy dù anh Thuận “quan hệ” với chị N. khi chị chưa đủ 16 tuổi là vi phạm pháp luật nhưng việc tổ chức lễ cưới được sự đồng ý của gia đình hai bên, anh Thuận không biết chị N. bao nhiêu tuổi nên đã chung sống với chị trên 10 năm và có hai người con. Sau đó cơ quan chức năng cũng đã đồng ý cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho anh chị.

Mặt khác, bản thân anh Thuận chưa có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt, phạm tội do lạc hậu, kém hiểu biết pháp luật. Trong quá trình điều tra, anh đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vì vậy cũng cần xem xét những tình tiết giảm nhẹ và miễn trách nhiệm hình sự đối với anh để thể hiện tính nhân đạo của pháp luật Việt Nam. Căn cứ vào Điều 25 BLHS, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với anh Thuận về tội hiếp dâm trẻ em.

Như vậy, sau gần một năm vướng vào vòng tố tụng với hơn chín tháng bị tạm giam, cuối cùng anh Thuận đã được cơ quan chức năng áp dụng chính sách nhân đạo của pháp luật để miễn trách nhiệm hình sự. Đây là một kết thúc có hậu, không chỉ đối với riêng anh Thuận mà còn đối với cả hai cháu nhỏ vốn đang chỉ có người cha là chỗ dựa.

Sự đồng cảm trước một hoàn cảnh thương tâm Trường hợp của anh Thuận là một trường hợp “cưới nhầm” vợ trẻ con bị vướng vào vòng lao lý rất thương tâm mà Pháp Luật TP.HCM đã tìm hiểu, phản ánh. Năm 1998, anh Thuận và cô N. cưới nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống, lần lượt hai đứa con ra đời. 10 năm sau (2008), khi vợ chồng họ ra tòa xin ly hôn, VKSND huyện Hòa Thành phát hiện anh Thuận lấy cô N. lúc cô mới được gần 13 tuổi. Anh Thuận bị bắt, bị TAND tỉnh Tây Ninh phạt tám năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Ngày 19-6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra, xét xử lại do chưa rõ độ tuổi của người bị hại. Từ những bài phản ánh đăng trên Pháp Luật TP.HCM, đông đảo chuyên gia pháp lý và bạn đọc đã lên tiếng xót thương cho hoàn cảnh của anh Thuận cùng hai con nhỏ (một cháu chín tuổi, một cháu bốn tuổi). Nhà nghèo, vợ cũ đi lấy chồng Đài Loan, một mình lam lũ làm thuê làm mướn nuôi con, nay lại sa vào vòng lao lý, dường như người đàn ông hiền lành này đã bị đẩy vào bước đường cùng. Tất cả ý kiến đều cho rằng việc xử lý hình sự anh Thuận là quá nặng tay. Cả Phó Chánh án TAND tối cao Đặng Quang Phương và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng sau đó cũng nhận định nên áp dụng chính sách nhân đạo của pháp luật để miễn trách nhiệm hình sự, đình chỉ vụ án đối với anh Thuận.

Tôi trông chờ kết quả của cơ quan tố tụng về vụ anh Thuận bị truy tố tội hiếp dâm. Hôm nay, mở Báo Pháp Luật TP.HCM, trước hết tôi chia sẻ cùng gia đình anh Thuận và con của anh ngày đoàn tụ, được trở về cộng đồng để nuôi dạy con thơ. Mặt khác, qua vụ anh Thuận, tôi thật lòng chia sẻ với những người tham gia tố tụng đã có cái nhìn toàn diện đầy tính nhân văn của chế độ ta. Quyết đình đình chỉ vụ án được sự đồng tình của xã hội rất cao. Một quyết định sáng suốt đày tính nhân đạo.

Qua Pháp Luật TP.HCM Online, xin cho tôi cảm ơn đến các cơ quan chức năng đã góp phần kịp thời can thiệp đúng pháp luật, tạo điều kiện cho anh Thuận tái nhập cộng đồng.