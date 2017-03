Vụ cưỡng đoạt tiền tỉ xôn xao Đà Nẵng: 2 bị cáo cùng phản cung

Hai bị cáo Nguyễn Ngọc Huyền và Nguyễn Trung Thành tại tòa - Ảnh: Đ.N.



“Không ăn nằm với bị hại”

“Không khách quan”

“Tôi không quen biết Huyền” Trước đó, trao đổi với PV về vụ án có liên quan đến mình, ông Trần Minh Sơn cho biết: “Tôi hoàn toàn không quen biết Huyền. Ban đầu Huyền không nói tên thật mà nói với tôi là mình tên Linh. Tôi bảo tôi không quen cô thì cô này bảo: “Anh gây ra hậu quả thì anh phải giải quyết. Anh đừng có chối”. Cô này bảo tôi phải đưa tiền cho cô ta, nếu không đưa sẽ tung hình ảnh lên mạng. Tôi hỏi “cô ở đâu để gặp giải quyết” thì cô này bảo “không gặp mà chỉ cần chuyển tiền qua tài khoản”.

Đứng trước tình hình như thế, tôi sợ mất uy tín cá nhân và của công ty nơi tôi đang làm giám đốc nên đành chấp nhận đưa tiền. Tưởng đưa tiền một lần là xong nhưng không ngờ sau đó nó điện thoại tiếp tục tống tiền tôi. Tôi hỏi tiền chuyển cho ai thì cô này bảo chuyển vào tài khoản của anh trai mình (Thành - PV)”. * Tại sao ông lại chuyển tiền nhiều lần cho một người mà ông bảo mình không quen biết? - Tất cả việc này tôi đã khai với cơ quan điều tra, nếu anh muốn tìm hiểu kỹ thì đến cơ quan điều tra. Bây giờ tôi chỉ trao đổi với các anh trên tinh thần tình cảm, còn mọi chuyện tôi đã khai với cơ quan điều tra, tôi không muốn nói gì thêm. * Vì sao bị tống tiền lần đầu nhưng ông không báo công an bắt mà phải đến lần thứ tám ông mới tố cáo? - Lúc đó tôi có tham khảo ý kiến anh em công an là chỗ quen biết. Lúc này tôi chưa biết đối phương mình là ai. Tôi không muốn ai vào tù cả.

Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận ở Đà Nẵng thời gian qua bởi tính “ly kỳ” khi phiên tòa từng bị hoãn xử ba lần, và ngay trong sáng 6-6, phiên xử đã gây bất ngờ khi cả hai bị cáo đều phản cung và người bị hại không có mặt tại tòa.Theo cáo trạng, năm 2009 Nguyễn Trung Thành (25 tuổi, trú tại tổ 34, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) là bạn trai của Nguyễn Ngọc Huyền (19 tuổi, trú tại P.Thạch Thang, Q.Hải Châu). Khi nghe Huyền kể về việc đã có quan hệ tình dục với ông Trần Minh Sơn, Thành đã xúi giục và cùng Huyền nhắn tin dọa tố cáo ông Sơn có quan hệ tình dục với Huyền khi mới 16 tuổi để ông Sơn lo sợ buộc phải đưa tiền cho Thành và Huyền.Do bị hăm dọa và lo sợ nên từ ngày 3-5-2010 đến 24-5-2011, ông Sơn đã tám lần chuyển cho Thành và Huyền số tiền 1,34 tỉ đồng (sáu lần chuyển qua tài khoản, hai lần chuyển tiền mặt). Lần cuối cùng vào ngày 24-5-2011, khi Huyền đang nhận 150 triệu đồng của ông Sơn tại một quán cà phê thì bị công an bắt quả tang.Sau khi Huyền bị bắt năm ngày, cơ quan điều tra đã bắt Thành.Tại nhiều bút lục của Huyền ở cơ quan điều tra, Huyền khai nhận do cần tiền nên năm 2009 thông qua T.T.B.L. để bán dâm cho ông Sơn nhiều lần tại khách sạn Vinafa (đường Trần Phú, Đà Nẵng).Tuy nhiên tại phiên tòa lần này, Huyền bất ngờ phủ nhận và cho rằng mình chỉ có quen biết với ông Sơn chứ chưa bao giờ quan hệ tình dục. Cũng khác lời khai với cơ quan công an, tại tòa Huyền cho rằng việc cưỡng đoạt tiền của ông Sơn không phải do chủ đích của bị cáo mà do Thành xúi giục.Cũng khác với các lời khai trước đây, Huyền nói rằng tất cả tiền cưỡng đoạt được đều do Thành chi tiêu chứ không cho Huyền một đồng nào.Bị cáo Nguyễn Trung Thành cũng phủ nhận toàn bộ lời khai của mình. Thành nói tất cả lời khai tại cơ quan điều tra trước đây là do bị ép cung, không chính xác. “Tất cả lời khai đều bị ép ký vào, có lần tôi còn bị ép đánh chảy máu tai” - bị cáo Thành nói.Tại phiên tòa, luật sư Trần Văn Hùng, người bào chữa cho bị cáo Thành, cho rằng “đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã không khách quan”. Ông Hùng nói tất cả lời khai của Huyền tại tòa hoàn toàn đối lập với lời khai với cơ quan điều tra thì được viện kiểm sát chấp nhận, còn những lời khai của Thành thì bị bác bỏ. “Như tại cơ quan điều tra, Huyền có khai trong thời gian quen nhau, ông Sơn nhiều lần cho Huyền tiền. Có lần ông Sơn đã chuyển cho Huyền 200 triệu đồng vào tài khoản của mẹ Huyền.Còn các lần khác theo lời khai của Huyền là chuyển mỗi lần 10 triệu đồng. Như vậy, khi chưa có sự hiện hữu của bị cáo Thành thì ông Sơn đã thường xuyên cho bị cáo Huyền tiền. Tại sao những tình tiết này cơ quan điều tra không làm rõ? ” - luật sư Hùng phân tích.Theo luật sư Hùng: “Các tình tiết có liên quan đến người bị hại thì người bị hại (ông Trần Minh Sơn - PV) phải có mặt. Đây là sự vắng mặt bất bình thường”. Đến phút cuối cùng phiên tranh luận, luật sư Hùng đề nghị tòa hoãn xử để triệu tập ông Sơn nhưng chủ tọa cho rằng “việc ông Sơn vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Tất cả lời khai của ông Sơn đã được thể hiện hết trong hồ sơ”.Trong phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát cho rằng dù lời khai của bị cáo Huyền có khác so với cáo trạng, tuy nhiên đã thể hiện được tính logic của vụ việc. Viện kiểm sát cáo buộc Thành là người chủ mưu, khởi xướng để cưỡng đoạt 1,34 tỉ đồng của ông Sơn. Kết thúc tòa tuyên bị cáo Thành 12 năm tù, Huyền 4 năm tù. Đồng thời buộc hai bị cáo phải bồi hoàn cho ông Sơn số tiền gần 1,2 tỉ đồng.Theo H.KHÁ - Đ.NAM (TTO)