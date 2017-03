Vụ "cướp" vàng của người tình: Coi chừng làm oan!

Từ yêu người có vợ đến bản án bảy năm tù Theo hồ sơ, Lê Thị Ngọc Mai (sinh năm 1980) có quan hệ tình cảm với Trần Ngọc Ngữ (sinh năm 1961, đã có vợ con). Tối 8-10-2013, Mai đến xưởng sản xuất than nơi Ngữ làm việc. Khi trò chuyện, Mai và Ngữ xảy ra mâu thuẫn, Mai tát Ngữ hai cái làm sợi dây chuyền trong cổ Ngữ văng ra, Mai cất vào túi. Tiếp đó, Mai lấy con dao (có sẵn nơi Ngữ làm) dùng sống dao kê vào cổ Ngữ, Ngữ tháo chiếc nhẫn ra đưa Mai và nói: “Về đi, mai nói chuyện”. Mai bỏ dao ra về, Ngữ không hề hô hoán kêu cứu, dù trong xưởng có bảo vệ. Sau đó do Ngữ tố giác nên Mai bị truy tố và bị xử bảy năm tù về tội cướp tài sản. Tại tòa, Mai khai sau đêm xảy ra vụ việc, sáng hôm sau Mai đem theo vàng đến chỗ Ngữ để nói chuyện nhưng không gặp nên về lại phòng mình cất rồi đi dạy kèm. Đang dạy thì nhận tin Ngữ tố cáo mình và về trụ sở công an làm việc. Tại đây, công an có hỏi và Mai thừa nhận đang giữ vàng của Ngữ nhưng chỉ đưa khi có mặt Ngữ. Tối hôm sau nữa, Ngữ hẹn Mai ra quán, rằng: “Em ra đây, có công an ở đây, anh hứa sẽ rút đơn”. Kèm theo đó, Ngữ yêu cầu Mai viết một tờ cam đoan với nội dung sẽ không kiện cáo Ngữ về hành vi vu khống. Tuy nhiên, sau đó Ngữ không rút đơn. Tại phiên tòa, Mai nói như khóc: “Để giải quyết quyền lợi và danh dự của anh trước công ty mà anh đẩy tôi tới đường cùng thế này sao!”. Đã cấu thành tội phạm Theo tôi, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội cướp tài sản vì việc sử dụng dao để khống chế người khác lấy tài sản đi sai phạm. Việc bị cáo không có ý định chiếm đoạt từ đầu và không dùng lưỡi dao kề cổ không phủ nhận được việc bị cáo lấy tài sản mang đi khỏi hiện trường. Điều 133 BLHS quy định rõ: Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì phạm tội. Tất nhiên, trong vụ này nguyên nhân điều kiện và hoàn cảnh phạm tội cần được xem xét và đánh giá kỹ vì nó xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm nam nữ. Nhưng không vì thế mà khỏa lấp được quy định của pháp luật về cấu thành tội phạm, có chăng là chỉ để xem xét mức án nặng hay nhẹ. Nhưng bị cáo bị truy tố ở khoản 2 với tình tiết tăng nặng là sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm (mức án từ bảy đến 15 năm), tòa tuyên bị cáo bảy năm là có xem xét. Do bị cáo không thành khẩn khai báo nên không thể áp dụng Điều 47 để xử mức án dưới khung hình phạt truy tố. Theo tôi, phần tội danh và mức án là hợp lý. TS PHAN ANH TUẤN, Trưởng bộ môn Luật hình sự

Trường ĐH Luật TP.HCM