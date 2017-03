Vụ đại gia dùng xe hơi cán người: Án giết người, không phải cố ý gây thương tích

Như Pháp Luật TP.HCM từng thông tin, do mâu thuẫn trong làm ăn, đêm 19-1-2009, Phạm Quang Minh đã kéo nhiều người đến nhà của ông H. ở xã Hàm Minh (Hàm Thuận Nam) “tính sổ”. Anh ông H. là ông Lê Ngọc Hồ ở nhà đối diện tới can ngăn, đứng trước đầu ôtô của Minh. Cho rằng ông Hồ chửi mình, Minh đã phóng thẳng ôtô vào người ông Hồ làm ông này văng lên capô xe. Sau đó Minh thắng gấp cho nạn nhân rơi xuống đất, lùi lại khoảng 1 m rồi lao xe cán nạn nhân tiếp. Theo kết quả giám định, ông Hồ bị liệt nửa người, thương tật 88%. Lúc đầu công an khởi tố Minh về tội giết người nhưng bảy tháng sau lại đổi thành tội cố ý gây thương tích. VKS tỉnh Bình Thuận cũng đồng tình và truy tố Minh về tội này. Tháng 12-2009, xử sơ thẩm, TAND tỉnh dù không đồng tình với tội danh truy tố nhưng vẫn phạt Minh 10 năm tù và yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố Minh về tội… giết người mà không trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tháng 1-2010, Viện Phúc thẩm 3 đã kháng nghị, đề nghị tòa phúc thẩm chuyển tội danh từ cố ý gây thương tích sang giết người và tăng hình phạt đối với Minh. Tháng 3-2010, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã sửa bản án sơ thẩm, phạt Minh 18 năm tù về tội giết người.