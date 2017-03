Vụ dân chết ở trụ sở công an xã: Đề nghị tới 10 năm nhưng chỉ xử án treo

Chiều ngày 13-6, HĐXX phiên phúc thẩm TAND tỉnh Bình Phước tuyên y án sơ thẩm vụ án giữ người trái pháp luật của trưởng và phó công an xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, gây ra cái chết của anh Nguyễn Văn Long.



Vợ bị hại tại phiên tòa. Ảnh: NĐ

HĐXX nhận định bản án sơ thẩm của TAND huyện Bù Đăng là có căn cứ nên tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Tự-nguyên trưởng công an xã Bom Bo 18 tháng tù treo.

Bị cáo Phạm Hùng Cường, phó công an xã Bom Bo được bị hại có đơn bãi nại, không có đơn kháng cáo nên HĐXX không xét tới. Người này trước đó chỉ bị tuyên án 15 tháng tù treo.

HĐXX cấp phúc thẩm yêu cầu UBND xã Bom Bo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng cộng 226 triệu đồng (tăng thêm 15 triệu đồng so với án sơ thẩm).

Theo luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, người bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân Long, vụ án còn nhiều tình tiết khuất tất. Cụ thể, hành vi tạm giữ người không có quyết định của công an xã Bom Bo là lạm quyền, vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng nhưng việc xử lý không nghiêm, có dấu hiệu bao che, bỏ lọt tội phạm. Cấp sơ thẩm truy tố và xét xử 2 bị cáo theo khoản 3 Điều 123 BLHS có khung hình phạt từ 3 năm đến 10 năm mà Tòa án chỉ xử bị cáo Tự 18 tháng tù treo, Cường 15 tháng tù treo là “điều không ngờ, khó tưởng nổi”.

Việc khởi tố - truy tố - xét xử có dấu hiệu bỏ lọt tội đối với Lê Tấn Sơn (Chủ tịch UBND xã Bom Bo) và Đào Trọng Hiếu (Công an viên Công an xã Bom Bo).

Luật sư Phúc nêu thêm: Các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Bù Đăng chỉ giải quyết một phần vụ án, tức chỉ xử lý sai phạm của 2 cán bộ Công an trong việc giữ người mà chưa xử lý nguyên nhân và hậu quả cái chết của ông Nguyễn Văn Long.

Việc nạn nhân vô cớ bị chết xảy ra tại trụ sở Công an xã mà Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Phước và Công an huyện Bù Đăng không trả lời được câu hỏi vì đâu nạn nhân chết, chết do bị đánh hay tự sát chỉ có thể lý giải sự việc này rằng có sự bao che hoặc cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án.

LS Phúc đề nghị cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại; đồng thời đề nghị tòa làm rõ tình tiết vợ bị hại do thiếu hiểu biết pháp luật, lại không biết chữ nên khi có người viết giúp đơn bãi nại cho ông Cường (vì ông này hứa sẽ khắc phục hậu quả) thì đã điểm chỉ đồng ý.

Bị cáo Cường khai đã nộp cơ quan chức năng 5 triệu đồng để bồi thường nhưng không biết vì sao vợ nạn nhân vẫn chưa nhận được.

Tòa phúc thẩm trả lời nguyên nhân cái chết của nạn nhân Long, hiện cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ và xét xử ở một vụ án khác.

NGUYỄN ĐỨC- THANH TUYỀN