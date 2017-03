Vụ Dân kiện vì “lô cốt” rề rà: Kiện sở GTVT là hợp lệ

Diễn biến vụ kiện Gói thầu số 7 thuộc dự án Vệ sinh môi trường TP, lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè do nhà thầu Trung Quốc TMEC - CHEC 3 đảm nhiệm, thời gian thực hiện dự kiến từ cuối năm 2003 đến cuối 2006. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của ban quản lý dự án, dự kiến phải hơn một năm nữa gói thầu này mới xong. Theo ông Lang, khi thực hiện gói thầu này, nhà thầu đã rào chắn “vây” quán ăn tại căn nhà số 12/7 Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao, quận 1 của ông, đồng thời làm căn nhà bị hư hỏng. Cuối năm 2006, ông Lang đã yêu cầu các đơn vị có liên quan bồi thường 360 triệu đồng tiền thất thu trong kinh doanh và 60 triệu đồng để sửa nhà. Tuy nhiên, do lúng túng trong việc xác định “bị đơn” nên ông Lang đã gửi đơn đến nhiều cơ quan. Ngay cả Sở Giao thông Công chính (nay là Sở GTVT) cũng gặp lúng túng tương tự và đề nghị chuyển UBND quận 1 và Cục Thuế TP xác minh, đề xuất hướng giải quyết. Nhưng theo chỉ đạo của UBND TP, trách nhiệm giải quyết các yêu cầu của ông Lang thuộc về Sở GTVT. Sau đó, nhiều buổi giám định nguyên nhân hư hỏng nhà và thương lượng đã diễn ra nhưng vẫn không đạt kết quả. Chỉ riêng việc giải quyết các hư hỏng nhà của người dân (trong đó có nhà ông Lang) đã có sự nhùng nhằng, không rõ trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư (là Sở GTVT mà đại diện là ban quản lý dự án) hay nhà thầu thi công TMEC - CHEC 3. Cuối năm 2009, gia đình ông Lang đã kiện nhà thầu TMEC - CHEC 3 ra TAND quận 1. Đầu năm 2010, TAND quận 1 chuyển hồ sơ vụ án lên TAND TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền vì liên doanh nhà thầu TMEC - CHEC 3 không có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam. Lúc này, gia đình ông Lang vẫn kiện nhà thầu, đến giữa tháng 8-2010 mới nộp đơn kiện bổ sung, chính thức đưa Sở GTVT TP ra tòa. Từ cuối năm 2006, Pháp Luật TP.HCM đã liên tục phản ánh diễn biến vụ việc và ghi nhận ý kiến của các chuyên gia pháp luật. Các chuyên gia khẳng định đây là quan hệ dân sự, bên gây thiệt hại phải bồi thường cho bên bị thiệt hại chứ không phải là quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước với công dân. Do đó, ông Lang có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.