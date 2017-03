Vụ ‘dân tố bị CA làm nhục’: Bộ Công an yêu cầu kiểm tra, xử lý

(PL)- “Văn phòng Bộ Công an đã đề nghị giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin về vụ “dân tố bị công an làm nhục””.

Văn bản mới đây do Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, ký có nội dung nêu trên. Như báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh: Theo trình bày của anh Nguyễn Thế Trình (tạm trú quận 2, TP.HCM), tối 15-8, một người bạn chạy xe máy chở anh đến trước cổng Khu công nghiệp 2 Nhơn Trạch (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) thì bị một tổ CSGT lập biên bản về lỗi lấn tuyến. Khi anh phản đối thì một công an trong tổ đã còng tay, đưa cả hai về Khu công nghiệp 2 Nhơn Trạch. Tại đây, một công an tên Hạnh bắt anh Trình quỳ xuống đất rồi đánh, ép viết tường trình… Sau đó anh và người bạn được thả về mà không bị phạt lỗi vi phạm giao thông…”. PV