Vụ dân vây công an đánh người: Dân nói có, công an bảo không vấn đề gì!

Nhiều ngày qua, dư luận TP Huế hết sức quan tâm sự việc nhiều người dân phản ứng hai công an đánh người.

Hàng trăm người dân khu vực đường Điện Biên Phủ bức xúc trước hành động của công an. Ảnh: VIẾT LONG

Trong khi đó, qua tìm hiểu nhiều người dân khu vực đường Điện Biên Phủ họ vẫn bức xúc và cho rằng em Phạm Văn Tây bị hai công an ép xe, dùng dùi cui vụt vào đầu làm Tây choáng váng ngã vật xuống đường. Đặc biệt, anh Trần Bá Thắng, ngụ đường Trần Phú, TP Huế, người chứng kiến sự việc miêu tả: “Tôi thấy hai công an dùng xe máy chắn ngang trước mũi xe máy đi ngược chiều và đánh vào người thanh niên cầm lái. Thấy vậy bọn tôi rất bức xúc…”.

Nhiều người dân và người nhà tỏ ra bức xúc khi sự việc vẫn bị xem nhẹ. Ảnh: VIẾT LONG

Liên quan đến sự việc trên, sáng 28-2, công an TP Huế đã gọi Tây và người nhà lên làm việc. Tại đây, một công an cho biết Tây bị ngã chứ không ai đánh đập. Sau khi gia đình phản ứng lại, công an bảo Tây có lẽ uống rượu nên ngã. Tuy nhiên, gia đình bảo sao không đo nồng độ cồn thì công an không nói gì. Chị Nguyễn Thị Nhi (mẹ Tây), cho biết sau khi làm việc xong, xe máy công an vẫn giữ nhưng chưa lập biên bản. Một công an bảo Tây cứ về viết bản tường trình lại sự việc là tự ngã chứ không phải bị đánh…

Tây về nhà chữa trị sau khi bị công an đánh. Ảnh: VIẾT LONG

Như PLO đã thông tin, khoảng 21 giờ 30, ngay 27-2 nhiều người dân thấy em Phạm Văn Tây (17 tuổi, ngụ 25 Lý Nam Đế, TP Huế) chở một người bạn là Nhật Trung đi ngược chiều đường Điện Biên Phủ. Khi đến trước số nhà 30, Tây bị xe công tác do thượng úy Phan Lê Phú điều khiển chặn lại. Thấy công an chặn xe bất ngờ, Tây cho xe lách sang một bên để tránh đâm trực diện vào xe công an. Nhưng thượng sĩ Hoàng Kim Tuyến ngồi sau liền vụt dùi cui vào đầu làm Tây choáng váng ngã vật xuống đường.

Vết thâm dài trên vai của em Tây. Ảnh: VIẾT LONG

Tại hiện trường, chúng tôi chứng kiến hàng trăm người dân bao vây hai công an phản đối việc đánh em Tây. Trước sức phản ứng lớn của người nhà và dân, hai công an phải điện cho lãnh đạo Công an TP Huế và lánh đi. Khi lãnh đạo Công an TP Huế đến, người nhà mới chịu đưa Tây đến bệnh viện. Sau đó, Tây được người nhà cho xuất viện để về nhà chữa trị.

VIẾT LONG