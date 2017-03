Vụ đánh chết nghi can: Cựu công an tố bị sửa lời khai

Bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành cho rằng một số điều tra viên đã sửa, thay lời khai nhằm đổ hết tội cho bị cáo này. Ảnh: TẤN LỘC

Sáng 7-4, mở đầu phần xét hỏi của phiên tòa sơ thẩm xử lại vụ án dùng nhục hình, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên), HĐXX tập trung làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, nguyên trinh sát Công an TP Tuy Hòa)- người bị tuyên mức án cao nhất với 5 năm tù tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất.



Bị cáo Thành phủ nhận mọi cáo buộc như trong cáo trạng của VKSND Tối cao, cho rằng mình không đánh Ngô Thanh Kiều (sinh năm 1982, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên)- nghi can trong chuyên án trộm cắp tài sản bị các công an đánh chết.

Bị cáo Thành cũng đề nghị HĐXX triệu tập thêm hai người làm chứng là Trịnh Công Minh, Ngô Minh Tự (đều là cán bộ Công an TP Tuy Hòa) đến phiên tòa để làm chứng cho mình. Thành cho rằng trưa 13-5-2012, khi xảy ra vụ đánh chết Ngô Thanh Kiều, hai người này có mặt tại Công an TP Tuy Hòa, ngồi ở phòng kế bên nên có thể làm chứng Thành không đánh người. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng trong hồ sơ vụ án đã có lời khai của hai người này.

Theo bị cáo Thành, trong quá trình điều tra, một số điều tra viên đã cố tình sửa, thay lời khai nhằm đổ hết tội cho Thành và làm giảm nhẹ hành vi phạm tội các bị cáo khác. Bị cáo Thành viện dẫn trong một số buổi lấy lời khai, một số điều tra viên đã sửa, thay bằng lời khai khác rồi đưa cho Thành ký. “Khi tôi đề nghị được mời luật sư, một điều tra viên nói “Em là công an biết rồi. Những mánh khóe trong điều tra là rõ mà! Mời luật sư làm gì cho tốn kém!" Cơ quan điều tra sửa lời khai với mục đích gì, tất cả mọi người ở đây đều hiểu!”- bị cáo Thành nói.

Bị cáo Thành khai tiếp: Trưa 13-5-2012, Thành được phân công vào phòng làm việc của Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Tuy Hòa canh giữ Ngô Thanh Kiều để các cán bộ công an khác ăn cơm. Thành hỏi Kiều nhiều câu nhưng nghi can này không trả lời hoặc trả lời rất nhỏ nên Thành bực tức, cầm dùi cui cao su để sẵn trên bàn giơ lên dọa đánh. “Tôi chỉ mới dọa thôi thì Kiều la lên van xin “Sáng giờ em bị đánh bầm dập hết rồi, xin anh đừng đánh em nữa” nên tôi không đánh”- bị cáo Thành khai.

Đại diện VKS nhiều lần truy vấn vì sao chỉ làm nhiệm vụ canh giữ nhưng lại đi hỏi rồi dọa đánh người bị canh giữ. Hội thẩm nhân dân Nguyễn Thị Bảo phân tích: “Bị cáo có biết vì sao người ta gọi là “công an nhân dân” không?”. Vì để thể hiện công an phải gần gũi với nhân dân. Sao bị cáo mới hỏi, Kiều chưa kịp trả lời đã giơ dùi cui lên đòi đánh, để người ta kêu la rên rỉ như vậy?”.

Các bị cáo còn lại nghe bị cáo Thành khai. Ảnh: TẤN LỘC

Bị cáo Thành khai mình vào phòng Điều tra Tổng hợp đang giữ Ngô Thanh Kiều ba lần. Lần đầu, thành thấy Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá, cán bộ Công an TP Tuy Hòa) đạp vào còng chân Kiều. Lần thứ hai thấy Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- PC45 Công an tỉnh Phú Yên) dùng dùi cui đánh Kiều. Lần thứ ba, khi Thành vào đã thấy anh Kiều rất mệt, hai tay bị còng ra sau buộc vào ghế, đầu hơi nghiêng, áo ướt đẫm… “Tôi nhiều lần thấy các bị cáo đánh đập Kiều nhưng do tôi nhỏ nhất nên không nói gì”- Thành trình bày.

Tại phiên tòa hôm nay, Thành còn khai, sau khi xảy ra vụ án dùng nhục hình, Công an TP Tuy Hòa có hỗ trợ tiền cho Thành để khắc phục hậu quả nhưng Thành từ chối.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục.