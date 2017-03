Vụ đánh nữ nhân viên sân bay: Không khởi tố vụ án

Báo cáo nêu: Sau khi vụ việc xảy ra, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có Văn bản số 550-CV/VPTU ngày 20-10 yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét, xử lý hành vi không đúng mực của cán bộ Thanh tra sở GTVT Hà Nội tại Nội Bài. Căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu lãnh đạo Sở GTVT, Công an Hà Nội và các ngành liên quan làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm theo thẩm quyền; yêu cầu cán bộ vi phạm công khai xin lỗi nữ nhân viên hàng không và hãng hàng không Vietnam Airlines.



Theo đó, ngày 20-10, Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1226,/QĐ-TTS về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Đào Vịnh Thuấn (sinh 13-6-1979), nhân viên lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Đội thanh tra cầu đường bộ thuộc Thanh tra Sở GTVT Hà Nội.

Ngày 24-10, giám đốc Sở GTVT Hà Nội ban hành Văn bản số 4219/SGTVT-TCCB về việc xử lý đối với nhân viên vi phạm tại Thanh tra Sở GTVT Hà Nội và yêu cầu Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đào Vịnh Thuấn, kể từ ngày 1-11-2016; yêu cầu ông Đào Vịnh Thuấn công khai xin lỗi nữ nhân viên hàng không trước ngày 24-10.

Báo cáo cũng cho hay Công an Hà Nội đã làm việc với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các bên liên quan (Trần Dương Tùng, Đào Vịnh Thuấn…). “Tuy nhiên, do chị NLQA (nữ nhân viên bị đánh) từ chối giám định tỉ lệ thương tật và Tổng Công ty hàng không, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đánh giá sự việc chỉ gây mất an ninh, trật tự nên Công an Hà Nội đã thống nhất với VKSND TP Hà Nội không khởi tố vụ án”, báo cáo viết.