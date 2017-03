Vụ “Điều tra viên sốt sắng gọi người nhà bị can trả nợ”: Bộ CA đề nghị xử lý

Ông Vũ Xuân Dần với đơn tố cáo về việc điều tra viên điện thoại gợi ý lo tại ngoại. Ảnh: NĐ

Thiếu tướng Phạm Văn Sinh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, vừa ký văn bản (số 310/V11-TTTTBC, ký thay Chánh văn phòng Bộ Công an) chỉ đạo Công an tỉnh Bình Phước như trên.

Theo đó, Công an tỉnh Bình Phước cần chỉ đạo kiểm tra, làm rõ các thông tin nợ nần giữa bà B. với bà Trần Thị Búp (mẹ vợ của ông Vũ Xuân Dần); làm rõ việc bắt tạm giam bà Búp cũng như việc điều tra viên T. (người thụ lý điều tra vụ án) nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu gia đình bà Búp mang tiền đến trả nợ; gợi ý việc lo cho bà Búp ra ngoài ăn tết…

Như chúng tôi đã thông tin, ông Vũ Xuân Dần tố cáo đến cơ quan chức năng vì cho rằng mẹ vợ ông bị Công an huyện Bù Gia Mập hình sự hóa quan hệ dân sự; công an huyện o ép buộc gia đình trả nợ; điều tra viên gợi ý cho bị can tại ngoại…

ĐẶNG TRUNG