Vụ đổ bùn thải xuống sông Hồng: Tạm đình chỉ 3 cảnh sát

Trước đó, chiều 16-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản giao giám đốc Công an TP Hà Nội kiểm tra, xử lý thông tin trên báo chí về việc sà lan xả chất thải xuống sông Hồng. Theo đó, chủ tịch Hà Nội yêu cầu Công an TP Hà Nội điều tra, xử lý chủ tàu mang số hiệu P.T0677 theo quy định của pháp luật nếu có sai phạm và xem xét, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan. Đồng thời, Giám đốc Công an TP Hà Nội có trách nhiệm báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 5-12-2016, có thông tin trả lời báo chí. Trước đó báo chí đã phản ánh vào chiều 14-11, một chiếc tàu mang số hiệu P.T0677 đã vận chuyển hàng trăm tấn chất thải đổ xuống sông Hồng, khu vực sát chân cầu Thanh Trì (quận Hoàng Mai). Thời điểm đó, các PV cũng ghi lại được hình ảnh một tổ công tác gồm ba người, mang sắc phục cảnh sát đường thủy, thuộc Đội Thanh kiểm số 3 (Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TP Hà Nội) sử dụng canô chuyên dụng di chuyển áp sát chiếc tàu đang có hoạt động xả thải trái phép. Trong khoảng thời gian lực lượng này tiếp cận được chiếc tàu "khủng" thì hoạt động xả thải vẫn diễn ra bình thường.