Vụ "Đoàn Mạnh Thùy và đồng bọn": Tuyên tử hình 4 đối tượng

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ năm 2006 đến tháng 4/2011, các đối tượng trong vụ án đã thiết lập đường dây, tổ chức mua bán trái phép 110 bánh heroin và 80 viên ma tuý tổng hợp, thu lợi bất chính 2.237.500.000 VND và 9.800 USD. Trong đó Đoàn Mạnh Thùy (38 tuổi, trú tại Mộc Châu, Sơn La) là đối tượng khởi xướng, chủ mưu, cầm đầu, lôi kéo các đối tượng khác cùng tham gia và trực tiếp thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy với các đối tượng khác 59 bánh heroin. Vụ án do các đơn nghiệp vụ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La và Công an một số địa phương thụ lý.

Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Mạnh Thùy, Nguyễn Trung Mạnh, Nguyễn Xuân Nguyên, trú ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Nguyễn Thị Biển, trú tại Móng Cái, Quảng Ninh mức án tử hình. Các đối tượng trong vụ án cũng bị tuyên hình phạt nghiêm khắc: Chung thân, 15 – 20 năm tù giam…



Theo Minh Phong (CAND)