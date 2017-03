Vụ đòi đốt trụ sở xã vì bị nợ tiền nhậu: Đề nghị xử lý chủ tịch xã và chủ quán

Theo ông Triều, ông Lắm bị đề nghị kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đã để xảy ra tình trạng nợ kéo dài khiến người dân bức xúc dẫn đến bột phát đòi đốt trụ sở UBND xã. Ông Phong bị đề nghị cảnh cáo và cam kết không tái phạm hành vi dọa đốt UBND xã… Đến chiều 20-3, UBND xã Khánh Thuận đã thanh toán dứt điểm số tiền nợ cho ông Phong và một số quán nhậu khác mà xã đã thiếu nợ thời gian qua.

Như đã thông tin, do bị UBND xã Khánh Thuận nợ 48 triệu đồng tiền cơm, rượu trong nhiều năm, chiều 26 tết Nguyên đán vừa qua tại UBND xã Khánh Thuận, ông Phong dọa sẽ đốt UBND xã nếu không được thanh toán. Công an xã đã tịch thu hai can xăng của ông Phong.

TRẦN VŨ