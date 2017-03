Vụ giết người trong quán cháo vịt: 25 năm tù cho hai bị cáo

Lê Ngọc Minh (trái) và Lê Văn Như Chí tại phiên tòa lưu động sáng 6/5



Theo cáo trạng, tối 17/1/2012, Lê Vũ Bảo (SN 1976, trú phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) đi hát karaoke với Ngô Thị Kim Quỳnh, Đinh Thị Tống (Trúc Linh), Trần Thị Chung và một người tên Yến (bạn của Chung). Sau khi về, cả nhóm cùng nhau đi ăn cháo vịt ở quán của bà Thảo (tổ 42, phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng).Trong khoảng thời gian này, Lê Ngọc Minh (SN 1981, trú tổ 47, phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng) cũng đang ăn nhậu với một số người bạn khác tại nhà, trong đó có Lê Văn Như Chí (SN 1994, trú phường An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng).Lúc này, Minh nghe tin bạn gái của mình là Trần Thị Chung đang ăn uống với Bảo ở quán bà Thảo thì nhờ Chí chở đi gặp và cùng ngồi vào ăn chung với mọi người.Tại đây, Minh tỏ ý không đồng tình khi bạn gái mình ngồi ăn với người khác. Lúc này mọi người khuyên ông Bảo nên ra về nhưng ông không nghe rồi buông lời thô tục; sau đó Lê Ngọc Minh đập bàn mạnh làm thức ăn trên bàn văng tung tóe rồi cả hai ôm vật đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.Lê Vũ Bảo bỏ ra ngoài lấy một con dao trở lại vào quán và Lê Ngọc Minh cùng Lê Văn Như Chí cũng lấy mỗi người một con dao trên quán bà Thảo. Trong vụ hỗn chiến, Lê Vũ Bảo bị Minh chém nhiều nhát vào đầu và hậu quả ông Bảo tử vong tại bệnh viện.Sau khi gây án, cả Minh và Chí bỏ trốn nhưng hôm sau ra đầu thú cơ quan Công an và khai nhận hành vi phạm tội của mình.Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều ăn năn hối lỗi về hành vi của mình. Đặc biệt, đối với bị cáo Lê Văn Như Chí khi phạm tội còn chưa đủ tuổi thành niên.Qua quá trình xét hỏi cũng như tranh tụng tại phiên tòa cũng như lời bào chữa của luật sư cho các bị cáo, HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng người khác cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa phương.Tuy nhiên, sau khi vụ án xảy ra, các bị cáo đã ra đầu thú, gia đình đã lo thăm hỏi và đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân nên HĐXX đã giảm nhẹ mức án cho các bị cáo, vừa thể hiện sự nghiêm minh vừa thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.Do đó, HĐXX đã tuyên Lê Ngọc Minh lãnh 16 năm tù giam vì là người chủ mưu giết chết ông Bảo, Lê Văn Như Chí lãnh 9 năm tù vì đã có hành vi giúp sức cho Minh phạm tội giết người. Ngoài ra, cả hai phải bồi thường trên 125 triệu cho gia đình nạn nhân.Theo Công Bính - Khánh Hồng (Dân trí)