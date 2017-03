Vụ Hai bé bỏ lu, một bé chết: Giáo dục nhà trẻ tư nhân đáng lo ngại

"Bé Phạm Hoàng Thiên Hòa, 3 tuổi và bé Trần Thị Kiều My, 18 tháng tuổi sau khi bị đuối nước, hai bé được vớt lên rồi cho vào lu, hơ trên lửa, do một số người nghĩ rằng, bị đuối nước khiến cơ thể lạnh nên cần phải hơ cho ấm... dẫn đến 1 bé tử vong, 1 bé bị nguy kịch do bỏng và ngạt nước".

Thông tin trên NLĐO đem đến cảm giác cho phụ huynh sự bất an khi gởi trẻ cho tư nhân.



Bé Thiên Hóa đang được điều trị tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai- Ảnh NLĐO

Những tình huống như trên ít ra trong quá trình đào tạo để hành nghề các cô giáo đã được thực nghiệm. Một tai nạn thương tâm hay sự thiếu hiểu biết (?!).

Một đứa trẻ được sinh ra đời là sự hạnh phúc vô bờ bến của mẹ cha. Vì cuộc sống mưu sinh họ phải gởi trẻ để rồi những tai nạn thương tâm ấy khiến con trẻ phải chết. Đau lòng quá.





Bị cáo Nhờ khóc suốt quá trình xét xử và luôn tỏ ra hối hận. Ảnh: X.NGỌC

