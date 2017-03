Vụ “Hai con vịt oan nghiệt”: Miễn trách nhiệm hình sự cho bốn nông dân

VKSND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa ra quyết định đình chỉ vụ án đối với các bị can Trương Ngọc Quyền, Vy Hoàng Bảo Hưng, Vy Kim Long và Nguyễn Thanh Hà phạm tội cướp tài sản.

Vụ án này báo Pháp Luật TP.HCM đã từng phản ánh và đề nghị nên khoan hồng bằng hình thức miễn trách nhiệm hình sự cho các bị can.

Món thịt vịt nhớ đời

Tương tự như cáo trạng, quyết định đình chỉ của VKS nhận định tối 28-9-2008, Quyền cùng ba anh nông dân khác hứng chí gầy sòng nhậu. Đang lai rai thì hết mồi, Quyền bỗng nhớ ra nhà hàng xóm có một bầy vịt và trước đó đã được nơi này cho một con vịt què nên tiếp tục sang xin. Lần này Quyền không những bị từ chối mà còn bị bạn của người chăn vịt mắng sốc. Bực bội, Quyền về rủ Hưng, Long, Hà (đã bỏ trốn) sang đánh “thằng nhỏ mà láo” cho bõ tức.

Cả bốn kéo nhau đến chòi vịt, chia thành hai nhóm đi vào. Nghe tiếng chó sủa, người coi vịt cầm đèn pin ra rọi. Trong đêm, Hưng cầm một hòn đá nhỏ chọi về phía người coi vịt. Người coi vịt hoảng, chạy tọt vào chòi, đóng cửa lại cùng hai người bạn ở luôn trong đó. Chờ một lúc không thấy ai, Long bắt hai con vịt đưa cho Quyền rồi tất cả kéo về nhà làm thịt nhậu tiếp.

Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Quyền, Hưng, Long hơn ba tháng rồi cho tại ngoại. Tiếp đó, VKS huyện truy tố họ về tội cướp tài sản theo khoản 2 Điều 133 BLHS (khung hình phạt cao nhất đến 10 năm tù).

Quyền đã bồi thường 2 triệu đồng cho nạn nhân, được nạn nhân bãi nại.

Mẹ của Quyền (bìa phải) từ nay sẽ không còn phải âu lo nhìn con mình đứng trên vành móng ngựa. Ảnh: THANH LƯU

Vẫn phạm tội nhưng được miễn

Tháng 8-2009, TAND huyện Đức Trọng đã tuyên phạt Quyền năm năm tù, Hưng và Long mỗi người bốn năm tù về tội cướp tài sản. Tháng 10-2009, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Theo cấp phúc thẩm, vụ án còn nhiều điểm chưa rõ, cấp sơ thẩm tuyên các bị cáo phạm tội là không đủ cơ sở.

Tòa phúc thẩm nhận định hành vi chọi đá của Hưng là tự phát, các bị cáo khác hoàn toàn không biết, cũng như không bàn bạc trước. Từ đầu đến cuối, Quyền đều khẳng định mình không có ý định cướp; các bị cáo khác ban đầu cũng khai không có mục đích cướp vịt, sau khi nạn nhân vào chòi một lúc họ mới bắt vịt mang về.

Người bị hại còn khai lúc đó đã vào trong nhà đóng cửa lại và rất an toàn do chòi vịt là căn nhà gạch cấp bốn. Như vậy, những người trong nhà không hề bị đe dọa, không bị khống chế ngay tức khắc. Ngoài ra, lời khai của người coi vịt cũng chưa rõ vì lúc khai là bị ném, lúc lại khai bị đập đá vào mặt...

Cuối cùng, theo quyết định đình chỉ bị can của VKS, hành vi của Quyền và ba người bạn nông dân đã thành tội cướp. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, các bị can đã bồi thường thiệt hại, người bị hại có đơn bãi nại, chủ đàn vịt cũng không yêu cầu bồi thường về tài sản. Ngoài ra, các bị can đều là dân lao động, chưa có tiền án tiền sự, đã ăn năn hối cải và hậu quả của vụ án không lớn. Theo đó, không cần thiết phải xử lý về hình sự mà đề nghị chính quyền địa phương xử lý hành chính là thỏa đáng. Do đó, VKS đã miễn trách nhiệm hình sự cho Quyền và các bị can còn lại về tội cướp tài sản.

Tết này vui lắm! Như vậy, sau một năm rưỡi, vụ án đã khép lại với một quyết định nhân đạo hơn cho những nông dân. Theo các luật sư của họ, quyết định đình chỉ bị can của VKS vẫn chưa thực sự thỏa đáng nhưng có thể coi đó là một kết thúc có hậu. Còn nhớ tết năm ngoái, Quyền và các bạn mình được tại ngoại về với gia đình nhưng họ không thể vui vì số phận vẫn bị treo lơ lửng. Chỉ vì vài chén rượu và một phút bốc đồng, họ và gia đình đã phải chịu những hệ lụy nghiệt ngã. Một phần vì chuyện hai con vịt mà vợ chồng Quyền đã chia tay khiến đứa con mới lên ba tuổi không còn có được những giây phút đầm ấm bên cha mẹ. Cha mẹ già của Quyền thì ngày càng ốm yếu và kiệt quệ. Còn Hưng sau khi được thả về cũng không biết kiếm đâu ra tiền để nuôi hai đứa con cũng chưa đến tuổi đi học. Từ ngày xảy ra vụ việc, gia đình nhỏ vốn đã nghèo khó của Hưng lại càng điêu đứng. Còn Long thì phải hoãn lại đám cưới và cũng hồi hộp không biết người mình yêu có chờ đợi được không. Nhưng tết năm nay đã khác. Ngày cúng ông Táo về trời, gia đình Quyền quây quần bên mâm cơm để cùng nhìn lại và xóa hết những điều không hay đã xảy ra trong năm cũ. Mẹ Quyền ngồi đút cơm cho cháu nội ăn mà nước mắt cứ trào ra vì hạnh phúc. Hưng vừa khoe mình đã kiếm được việc làm ở một công ty bảo vệ. Không có đất để làm nông dân thì làm việc khác, miễn sao nuôi được vợ con là cuộc đời sung sướng lắm rồi. Long đã cưới vợ, tết này sẽ dẫn vợ đi thăm hết họ hàng và hai vợ chồng sẽ đi chơi xa một chuyến để bù đắp lại chuyện phải hoãn đám cưới. Tết này, có những căn nhà nhỏ trên thị trấn cao nguyên rộn rã tiếng cười.

THANH LƯU - THANH TÙNG