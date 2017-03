Vụ “Hoang mang vì kết quả giám định”: Công an tỉnh sẽ họp liên ngành

Nguồn tin mới đây từ UBND tỉnh Long An cho biết, Công an tỉnh Long An đã có kế hoạch họp liên ngành để thống nhất giải quyết việc trả lời đơn khiếu nại của ông Trần Hoàng Sơn (Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế) theo quy định.

Như Pháp luật Tp.HCM thông tin, trước đó Giám đốc Sở Y tế Long An bị tố cáo nặc danh, trong các đơn tố cáo có một phong bì với nét chữ viết tay. Sau khi giám định, Công an tỉnh kết luận chữ ký này do ông Sơn phát hành. Sau đó, ông Sơn bị Đảng ủy Sở Y tế yêu cầu xử lý kỷ luật cảnh cáo với các hành vi gửi thư tố cáo nặc danh và một số sai sót khác trong công tác tổ chức.

Ông Sơn khiếu nại, sau đó Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An khẳng định việc xử lý kỷ luật ông Sơn về hành vi gửi thư tố cáo nặc danh là không có cơ sở nên ông chỉ bị khiển trách về lỗi chuyên môn nghiệp vụ. Cho rằng Công an tỉnh giám định không đúng làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của mình, ông Sơn đã nhiều lần khiếu nại kết luận giám định của Công an tỉnh, UBND tỉnh Long An cũng đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu Công an tỉnh giải quyết khiếu nại của ông Sơn và báo cáo UBND tỉnh. Tuy nhiên gần 1 năm nay, ông Sơn vẫn chưa được trả lời khiếu nại theo quy định.

HOÀNG NAM