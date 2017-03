Vụ HS bị bắt cóc và sát hại: Có ngộ nhận công an Bình Tân không làm gì?

Tại cuộc họp báo sáng 12-3 về vụ trọng án gây rúng động dư luận mấy ngày qua, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra công an TP.HCM cho biết, gia đình nạn nhân trình báo Đạt từng một lần bỏ nhà đi, gia đình không loại trừ tiếp tục xảy ra việc Đạt bỏ nhà đi bụi. Từ đó ban đầu công an Bình Tân nhận định không loại trừ khả năng Đạt và bạn bè tự dàn dựng bắt cóc để tống tiền gia đình. Tuy vậy, công an Bình Tân vẫn sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ như hướng dẫn gia đình, bí mật giám sát, đặt ra khả năng có bạn bè Đạt liên quan, nên đề nghị gia đình không được tiết lộ có công an tham gia. Trong thời gian này công an Bình Tân phát hiện có một số người lảng vảng quan sát gia đình nạn nhân (sau này xác minh là những người của công ty thu nợ Dân An, tiến hành truy tìm con nợ ở gần nhà gia đình nạn nhân).

Theo ông Minh, tình trạng gia đình nạn nhân có thể bị đối tượng bí mật giám sát, nhưng đối tượng nghi vấn lại chính là kẻ trà trộn vào gia đình nạn nhân, khiến kế hoạch của công an Bình Tân câu nhử đối tượng lạ mặt bị thất bại, cũng như không thể trao đổi hết nghiệp vụ với gia đình nên xảy ra việc ngộ nhận công an Bình Tân không làm gì.

Chiều 4-3, người dân ở khu vực Cầu Cảng Tân Thuận 2, quận 7 phát hiện có một bao tải trôi trên sông, mở ra phát hiện bên trong có một xác chết bị trói hai chân. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đến ngày 7-3 chính thức xác nhận nạn nhân là Lưu Vĩnh Đạt. Đến trưa 11-3, thì xác định nghi can chính là Nguyễn Kim An (nam, SN 1995, ngụ tỉnh Bình Thuận) là bạn thân, cùng học chung tại trường dạy nghề VTC với nạn nhân Đạt. Trong thời gian nạn nhân mất tích, chính An là người thường xuyên lui tới, trao đổi với gia đình nạn nhân nên nắm được mọi đường đi nước bước. Khi gây án, nghi can An ở trọ tại phường 4, quận Tân Bình ở cùng với một số bạn học và anh chị em. Phức tạp ở chỗ là nhà trọ của nghi can vào thời điểm phát hiện An chính là đối tượng nghi vấn, thì chủ nhà đang tiến hành sửa chữa, thu hồi nhà trọ. Ngày 5-3, chủ nhà lấy lại phòng trên lầu của An và đập bỏ nên hiện trường xảy ra việc mất tích đã không còn, hiện nay An đang cùng bạn bè ở một nhà trọ khác cũng ở phường 4 Tân Bình.

Trưa 11-3, qua sự thống nhất của Bộ Công an, Công an TP.HCM, công an Bình Tân quyết định đồng loạt tiến hành triệu tập đồng loạt An cùng với những người bạn ở chung nhà trọ. Sau quá trình thẩm vấn, đến 16 giờ chiều 11-3, An chính thức thừa nhận việc bắt cóc sát hại nạn nhân Đạt.

TUYẾT KHUÊ