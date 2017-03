Vụ HS bị bắt cóc và sát hại: Công an Bình Tân đã không làm đúng quy trình

Trước thông tin dư luận cho là không chỉ công an Bình Tân, công an TP.HCM, mà cả lực lượng công an giải cứu chậm khiến nạn nhân chết, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra công an TP.HCM Phan Anh Minh giải thích trong cuộc họp báo sáng 12-3: “Tuy lời khai của nghi can chưa khẳng định chính xác, nhưng đối tượng sử dụng điện thoại nạn nhân từ 23 giờ đêm 26-2, nạn nhân bị mất khả năng kháng cự không biết có bị giết hay chưa, 7 giờ sáng mẹ nạn nhân nhận tin nhắn đòi tiền chuộc, đến 10 giờ đi trình báo. Dựa trên lời khai lúc này nạn nhân đã chết rồi thì không thể quy trách nhiệm công an Bình Tân về cái chết này vì hậu quả đã xảy ra trước. Tôi nói không loại trừ khả năng có thêm một đồng phạm giúp An giữ nạn nhân còn sống trong những ngày đe doạ tống tiền và khi có kết luận điều tra, Ban giám đốc công an TP.HCM sẽ xem tất cả các ứng xử, xử lý của công an Bình Tân”.

Tuy nhiên ông Minh cho rằng “nếu xem xét trách nhiệm của công an Bình Tân khi đã có đầy đủ thông tin rồi phải xem xét đối chiếu dựa trên trình độ của công an Bình Tân, không bao giờ lấy trách nhiệm, cái đầu của phó giám đốc để nói công an Bình Tân xử lý ngon như tôi, đừng kéo người không đọc hồ sơ vụ án, để bình luận về vụ án”.

Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc công an TP.HCM, và đại tá Lê Anh Tuấn – chánh văn phòng công an TP.HCM công bố các thông tin tại buổi họp báo sáng 12-3. Ảnh: TK

Phóng viên Pháp luật TP.HCM đặt câu hỏi với Thiếu tướng Phan Anh Minh: “Khi gia đình nạn nhân đến công an Bình Tân trình báo bị bắt cóc, doạ giết, đòi tiền chuộc trên 500 triệu đồng thì công an Bình Tân có báo lên CATP không? Sau đó gia đình đến PC45 trình báo, trực ban PC45 nói khi nào công an Bình Tân không làm chuyển hồ sơ lên PC45 mới làm, quy trình tiếp nhận tin báo như thế có đúng hay không? Theo quy định một vụ án bắt cóc đòi tiền chuộc đe doạ nạn nhân, theo quy định công an phường báo công an quận có bắt buộc phải báo PC45 không hay tự công an quận làm?”

Thiếu tướng Minh trả lời: “Tôi đánh giá sơ bộ, công an Bình Tân thực hiện nhiều biện pháp nhưng khả năng công an Bình Tân không thể nào làm tốt hơn các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM. Công an Bình Tân có ra thông báo truy tìm gởi các phòng nghiệp vụ vào ngày 28-2, nhưng ở đây các phòng nghiệp vụ cũng có lỗi không quan tâm việc xâu chuỗi truy tìm nạn nhân mất tích. Còn trực ban PC45 tất nhiên trả lời nói không đầy đủ ý, đúng ra theo quy trình câu trả lời của trực ban phải là việc này tống tiền trên 500 triệu đồng thuộc thẩm quyền của phòng PC45, phòng sẽ liên hệ công an Bình Tân rút hồ sơ lên để làm. Tuy nhiên đây mới chỉ nghe một chiều, tôi không khẳng định trực ban trả lời sai nhưng có thể gây ngộ nhận”.

“Tất cả các đơn vị công an khi có trình báo phải tiếp nhận, phân loại, xảy ra ở đâu, nếu không thuộc thẩm quyền mà nhảy vào thì lạm quyền. Điều quan trọng nhất bản lĩnh buộc công an phải sắc sảo, đâu phải mọi trường hợp hễ đe doạ là giết người. Tuy nhiên trên thực tế không theo kịp xã hội có thể dẫn tới một số sai lầm. Gần đây chính tôi cũng ngã ngửa khi những người thân, yêu nhau đe doạ mà vẫn giết. Còn cụ thể ở đây nếu đánh giá có uy hiếp tính mạng thì theo quy trình, đúng ra Bình Tân phải chuyển PC45. Ở đây công an Bình Tân nghĩ có thông báo truy tìm là đủ, tôi nghĩ nếu các phòng tham gia sớm hơn có thể phát hiện sớm hơn, nhưng không loại trừ nạn nhân đã bị giết”.

Ông Minh nói thêm: “Vấn đề ở đây là năng lực mà thật ra tất cả những thông tin lúc đó công an Bình Tân không nghĩ nạn nhân bị giết, tôi rất bất ngờ vì thủ phạm rất trẻ tuổi, xe chở đi cũng là xe nạn nhân. Cái kỳ cục là nếu nhận giết trước rồi mới gọi điện thoại đòi tiền chuộc thì không phù hợp với quy luật bắt cóc đòi tiền chuộc vì phải giữ nạn nhân còn sống để gia đình nghe được mới đồng ý giao tiền chuộc. Từ nghiệp vụ đó công an Bình Tân hướng dẫn, kéo dài để xác định có thật hung thủ đang cầm giữ nạn nhân không, bởi nguyên tắc các vụ bắt cóc tống tiền là xác định phải giải cứu nạn nhân trước, còn bắt thủ phạm sau”.

Cũng trong cuộc họp báo, Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh văn phòng công an TP.HCM, thông tin thêm với báo chí là việc xem xét, quy trách nhiệm công an Bình Tân như thế nào cần phải chờ kết luận điều tra.

TUYẾT KHUÊ