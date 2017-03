Vụ HS bị bắt cóc và sát hại: Kế hoạch của công an bị đối tượng nắm rõ

Trong cuộc họp báo sáng 12-3, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra công an TP.HCM cho biết qua thông tin báo chí đăng tải, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an đã yêu cầu Ban giám đốc công an TP.HCM giải trình các thông tin liên quan.



Thiếu tướng Phan Anh Minh tại cuộc họp báo sáng 12-3. Ảnh: TK

“Vào thời điểm này, đặt vấn đề trách nhiệm của công an Bình Tân, tôi xin các bạn công an Bình Tân là lực lượng chủ công trong vụ điều tra này nên để cho anh em làm. Tôi có báo cáo với lãnh đạo tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm vào thời điểm này không phải dừng lại để truy trách nhiệm. Tất nhiên tôi nói không cần phải chỉ đạo, nhưng tôi khẳng định Ban giám đốc công an TP.HCM sẽ làm. Chắc chắn sau đó phải làm rõ có sai sót do vấn đề gì, năng lực hay trình độ, để tránh những trường hợp xử lý tin báo tố giác tội phạm về sau phải cho phù hợp đặc điểm, diễn biến tội phạm mới. Bởi tôi nói thật, chính tôi cũng bất ngờ vì nghi can thân thiết với nạn nhân vậy mà qua lời khai cho thấy gây án rất táo bạo, dù không dựng mưu, chuẩn bị kỹ từ trước” – tướng Minh nói.

Không thừa nhận cấp dưới có sai sót, tắc trách nhưng Phó Giám đốc công an TP.HCM đánh giá: “Với trình độ của trưởng, phó trưởng công an Bình Tân, đội hình sự Bình Tân, chắc chắn suy luận, đánh giá không bằng tôi. Sơ bộ tôi nói là không loại trừ công an Bình Tân có đánh giá so với cái hiện nay chúng ta thấy là không phù hợp, có thể nếu áp dụng thêm một số biện pháp khác thì việc phát hiện sẽ sớm hơn”.

Tuy nhiên, ông Minh cũng giãi bày: “Nếu để quy trách nhiệm thì nói công an Bình Tân không làm gì là không đúng. Công an Bình Tân đã cử người đi Quảng Ngãi, mất thời gian với mấy ông dịch vụ đòi nợ thuê, nắm rõ quan hệ đối tượng nghi vấn, hoàn cảnh gia đình, hướng dẫn gia đình cách câu giờ để đối tượng bộc lộ, hướng dẫn thương lượng số tiền chi trả, hướng dẫn cách giữ bí mật, chọn cách thông tin liên lạc gia đình vì nghi ngờ gia đình bị giám sát. Tôi nói công an Bình Tân kế hoạch là đúng nhưng kế hoạch bị lộ với đối tượng, khiến kéo dài, một số kế hoạch huỷ bỏ, chứ không phải không làm gì”.

TUYẾT KHUÊ