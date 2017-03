Vụ khoe ăn hai đầu lương: UBKT Tỉnh ủy cho là có sai phạm

Nông dân kéo đến Công ty Quốc Hùng đòi lại 3 triệu đồng tiền thí nghiệm điện. Ảnh: PN

Về việc ông Thắng không bị điều chỉnh bởi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, một lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận cho biết: Ông Thắng không phải là viên chức vì điện lực không phải là đơn vị sự nghiệp mà là doanh nghiệp nhà nước. Đối với các đơn vị này chỉ có lãnh đạo là công chức.

Về việc ông Thắng tư vấn, tiếp khách hàng của công ty do vợ, con ông Thắng làm chủ, ông Hoàng Đình Nghĩa, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận, cho biết: Ông Thắng là đảng viên, do đó đã vi phạm về những điều đảng viên không được làm. Cụ thể, Điều 8 quy định “Có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột thực hiện các dự án, kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực hoặc đơn vị do mình trực tiếp phụ trách…”.

Hiện Điện lực Bình Thuận đang chờ ông Thắng giải trình để tổ chức kiểm điểm và sẽ thông báo kết quả xử lý cho báo chí.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, liên tiếp trong hai ngày 26 và 27-8, hàng trăm hộ dân ở Bình Thuận đã kéo đến trụ sở Công ty TNHH Quốc Hùng ở Phan Thiết để đòi tiền thí nghiệm điện đã đóng. Người đi đòi tiền bất ngờ vì ông Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng phòng Thanh tra Điện lực Bình Thuận đứng ra giải thích các thắc mắc của nông dân và có nhiều phát ngôn gây sốc ăn hai đầu lương, lương nào cũng ăn” để khách hàng thêm tin tưởng về công ty Quốc Hùng.

Đáng chú ý, theo tìm hiểu của chúng tôi, công ty Quốc Hùng có hai thành viên góp vốn do bà Nguyễn Thu Hương làm giám đốc và bà Nguyễn Thị Thanh Hảo làm thành viên. Bà Hương là con gái ruột, còn bà Hảo là vợ của ông chánh thanh Nguyễn Quốc Thắng.





PHƯƠNG NAM