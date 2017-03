Vu khống nhà chồng?

Ngày 31-5, VKSND quận 11 (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ đề nghị TAND quận xét xử bà BTBH về tội vu khống. Đây là một vụ án khá đặc biệt ở chỗ các nạn nhân chính là em chồng, mẹ chồng của bà H. Mặt khác, vụ án đã kéo dài từ năm 2005 đến nay chưa thể giải quyết dứt điểm vì bà H. liên tục khiếu nại về kết quả giám định…

Vu nhà chồng chiếm nhà?

Theo hồ sơ, vợ chồng bà H. là đồng chủ sở hữu một căn nhà ở đường Hàn Hải Nguyên. Một tháng sau khi người chồng chết (năm 2001), bà H. bán căn nhà trên cho em chồng. Năm 2003, người em chồng tặng căn nhà lại cho mẹ ruột, tức mẹ chồng của bà H.

Tháng 5-2005, bà H. làm đơn gửi VKSND quận 11, tố cáo em chồng, mẹ chồng đã giả mạo chữ ký của bà để làm thủ tục chiếm đoạt căn nhà trên.Ngược lại,phía em chồng, mẹ chồng của bà H. cũng làm đơn yêu cầu xử lý bà H. về hành vi vu khống.

Sau khi cơ quan tố tụng vào cuộc, bà H. đã bị khởi tố, truy tố về tội vu khống theo điểm c khoản 2 Điều 122 BLHS (phạm tội đối với nhiều người, khung hình phạt từ một năm đến bảy năm tù).

Mong manh ranh giới tù tội

Tháng 9-2006, tại phiên sơ thẩm của TAND quận 11, bà H. nói mình không ký tên vào bất cứ chứng từ nào để bán nhà và vẫn tố cáo em chồng, mẹ chồng đã lừa đảo chiếm đoạt nhà. Dù vậy, TAND quận 11 kết luận bà có tội và phạt hai năm cải tạo không giam giữ (bà H. được khấu trừ gần một năm bị tạm giam). Sau đó, bà H. kháng cáo kêu oan.

Tháng 3-2007, tại phiên phúc thẩm, bà H. tiếp tục trình bày là phía em chồng, mẹ chồng đã giả mạo chữ ký của mình để làm thủ tục bán nhà. Bà khẳng định mình không hề đến phòng công chứng, không ký vào bất kỳ giấy tờ mua bán gì. Suốt thời gian ở bên nhà chồng, giấy tờ nhà gia đình chồng giữ. Từ đó, bà H. đề nghị tòa cho giám định chữ ký trên các giấy tờ mua bán.

Cạnh đó, phía nạn nhân không thể đưa ra giấy biên nhận nhận tiền bán nhà của bà H. Lời khai của vợ chồng người em mâu thuẫn: Vợ khai biết căn nhà của anh chị bán nên về bán nhà đang ở để mua, chồng lại khai đã bán nhà trước đó mấy tháng, sau mới mua nhà của bà H. Trên thực tế, việc mua bán nhà rất phức tạp nhưng chỉ trong vòng một tháng, họ đã hoàn tất thủ tục mua bán cho cả hai căn nhà. Ngoài ra, họ khai dồn hết tiền mua nhà của bà H. để mở đại lý bưu điện nhưng rồi lại dễ dàng tặng không cho mẹ dù bà này đã có nhà để ở, có thu nhập ổn định.

Người mẹ thì khai rằng ngại, không muốn về ở chung với vợ chồng con gái nhưng sau đó lại dễ dàng nhận nhà, xem như quà biếu hiếu thảo của con. Người mẹ còn khai lúc làm giấy tờ bán nhà này có đi cùng cháu nội (con của bà H.) nhưng người cháu xác định là không có...

Đại diện VKS cũng cho rằng cơ quan điều tra chưa giám định chữ ký một cách chính xác, đầy đủ nên đề nghị tòa hủy án để điều tra lại.Từ đó, tòa phúc thẩm đã hủy án sơ thẩm, yêu cầu làm rõ một số vấn đề: Bà H. khai sau khi chồng chết, bị bên nhà chồng gây áp lực, đánh đuổi ra khỏi nhà. Bà có làm đơn yêu cầu chính quyền can thiệp nhưng không được giải quyết vì không có hộ khẩu. Vậy chính quyền địa phương có nắm rõ sự việc này? Bản chính hồ sơ căn nhà tại thời điểm bán nhà do ai giữ? Giấy tờ tùy thân của bà H. có phải do mẹ chồng giữ? Đồng thời, phải xác minh việc bà H. có đến phòng công chứng làm giấy tờ bán nhà hay không; thu thập các chữ ký của bà H. tại giai đoạn làm CMND và đăng ký kết hôn để làm căn cứ giám định chữ ký trong giấy tờ bán nhà...

Liên tục khiếu nại

Sau đó, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định, kết quả chữ ký trong giấy bán nhà là của bà H. Trước kết luận điều tra mới, bà H. đã gửi đơn khiếu nại nhiều nơi cho rằng những mẫu chữ ký, chữ viết trong các tài liệu mang đi so sánh khi giám định không phải của mình.

Vì thế, VKSND quận 11 đã trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra thu thập thêm chữ viết, chữ ký cùng các tài liệu liên quan để giám định lại. Kết quả giám định lại tiếp tục cho thấy chữ ký trong giấy bán nhà là của bà H. Tháng 9-2008, VKS quận đã ra cáo trạng thứ hai, chuyển qua TAND quận đề nghị xét xử bà H.

Bà H. vẫn cho rằng tất cả chữ ký, chữ viết trong các biên bản mà cơ quan điều tra sử dụng để giám định cũng không phải của mình nên liên tục kiến nghị tòa xem xét lại. Không yên tâm, tòa lại phải quyết định trả hồ sơ cho VKS để làm rõ việc giám định và làm rõ hậu quả do hành vi vu khống của bà H. gây ra.

Một lần nữa, VKS lại trưng cầu giám định lại, kết quả cũng không có gì khác so với những lần giám định trước. Vì vậy, VKS đã ra cáo trạng thứ ba và chuyển hồ sơ qua tòa như đã nói ở trên.

Bà H. có tội hay bị oan? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ án khi tòa xét xử.

HOÀNG YẾN