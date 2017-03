Vụ kiện 1.498 ngày bị khởi tố oan

Theo hồ sơ, vụ oan sai của công dân Phạm Vũ xảy ra sau khi Lê Hải Sơn, ngụ khu phố 2, thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng) bị một nhóm thanh niên chém gây thương tích 12% vào đêm 10.10.2005.



Vào thời điểm đó, kết luận điều tra của Công an huyện Đức Trọng miêu tả: Phạm Huy Hoàng (em ruột Vũ) mời bạn bè dự sinh nhật tại một quán karaoke, khoảng 21 giờ ngày 10.10.2005, lúc chia tay ra về thì Hoàng bị một nhóm thanh niên đuổi chém. Do bức xúc việc Hoàng bị chém, khoảng 23 giờ cùng ngày, Vũ cùng 2 người khác tìm nhóm thanh niên tham gia chém Hoàng để trả thù. Gặp Lê Hải Sơn, nghĩ Sơn đã chém Hoàng nên Vũ đã đuổi chém Sơn. Ngày 28.4.2006, Công an huyện Đức Trọng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ về tội cố ý gây thương tích và đến ngày 15.5.2006 thì bắt tạm giam bị can này.



Ngay khi Vũ bị khởi tố, ông Phạm Lượng và bà Nguyễn Thị Vỡ (bố mẹ Vũ) liên tục có đơn kêu oan cho con. Theo đó, sau khi Hoàng bị chém, Vũ túc trực chăm sóc em tại bệnh viện không hề đi đâu. Kèm theo chứng cứ ngoại phạm này còn có nhiều người đứng ra làm chứng nhưng Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Trọng vẫn phớt lờ để kết luận Vũ đã chém Sơn. Mãi đến ngày 20.9.2006, khi một người bạn của nạn nhân Phạm Huy Hoàng là L.K.T ra đầu thú, nhận mình đã chém Sơn trả thù cho bạn thì Vũ mới được tại ngoại với lý do “thay đổi biện pháp ngăn chặn”.



Việc khởi tố, bắt giam oan sai người rõ ràng và bản thân Vũ cùng cha mẹ cũng kiên trì kêu oan liên tục, gửi đơn đến các cơ quan chức năng địa phương và trung ương… trong suốt nhiều năm nhưng mãi đến ngày 5.5.2010, Công an huyện Đức Trọng mới đình chỉ vụ án với lý do: “Đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm”.



Chính vì vậy ngày 9.6.2010, Vũ đã làm đơn yêu cầu Viện KSND huyện Đức Trọng phải tổ chức xin lỗi công khai và bồi thường oan sai cho anh theo luật bồi thường của Nhà nước, với tổng số tiền 560,8 triệu đồng (cả tinh thần lẫn vật chất). Ngày 20.7.2010, Viện KSND huyện Đức Trọng mời Vũ lên thương lượng và chỉ đồng ý bồi thường 77.523.148 đồng. Dù trong biên bản làm việc phía anh Vũ không đồng ý mức bồi thường đó, nhưng ngày 24.9.2010, Viện KSND huyện Đức Trọng vẫn ra quyết định “kết thúc thương lượng”.



Không còn cách nào khác, Vũ đã khởi kiện Viện KSND huyện Đức Trọng ra TAND huyện để đòi lại công bằng. Theo đơn kiện, Vũ yêu cầu Viện KSND huyện Đức Trọng phải cải chính, xin lỗi công khai tại nơi cư trú của anh Vũ; đăng báo xin lỗi công khai trên một tờ báo trung ương và một tờ báo địa phương trong 3 kỳ liên tiếp. Về vật chất, Vũ bị khởi tố bị can trong 1.498 ngày, bị giam 126 ngày (theo luật định, một ngày bị tạm giam bằng 3 ngày tại ngoại) và Vũ đòi bồi thường 150 ngàn đồng/ngày. Tổng cộng số tiền Vũ đòi bồi thường là 560,8 triệu đồng.





